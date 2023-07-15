Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz"

Son haftaların sürpriz takımı McLaren, ilk olarak Avusturya'da Lando Norris ile dördüncü olarak sezonun en iyi sonucunu elde etti, sadece bir hafta sonra Silverstone'da ise Norris ile podyuma dönmeyi başardı.

Dahası, çaylak Oscar Piastri'nin de dördüncülüğüyle beraber takım çifte podyumu az farkla kaçırdı.

McLaren'in bu atılımındaki en büyük pay, Avusturya'da başlayan ve Silverstone'da devam eden güncelleme furyası, takımın getirdiği parçalar araca ciddi katkı sağlamış vaziyette.

Şimdi diğer takımlar da benzer bir atılım gerçekleştirmek için McLaren'i inceliyor, başta da kendilerine motor tedarik eden Mercedes.

Mercedes'in yarış sonu değerlendirme videosunda konuşan Allison, "Tüm takımlar geliştikçe biz de onları takip ediyoruz."

"Bir sürü fotoğraf çekiyoruz ve yarıştan yarışa nelerin değiştiğini anlamaya çalışıyoruz, yeni veya olağandışı bir şey ortaya çıktığında not ediyoruz."

"McLaren ile ilgili alışılmadık olan şey, güncellemelerin tur zamanına ciddi bir etkide bulunması. Sezonun ortasında bu büyüklükte, göreceli rekabet gücüne sahip bir adım atmak oldukça sıra dışı.

"Kendilerine şapka çıkarıyorum, gerçekten iyi bir iş çıkarmışlar. Ancak kendilerinin durumu bizim için de ilginç, elimizde eski ve yeni fotoğraflar var, iki fotoğraf arasında tur zamanı anlamında büyük bir fark olduğunu biliyoruz."

"Yani, bir takımın ya da başka bir rakip takımın yükseltmelerine normalde gösterdiğimizden daha fazla ilgi göstermemize değdi, her ne değiştiyse bunun ciddi anlamda etki yaptığını biliyoruz."

"Dolayısıyla, bunun ne olduğunu öğrenmek ve kendi aracımızı geliştirme konusundaki düşüncelerimizi etkileyip etkilemeyeceğini görmek bizim için oldukça faydalı." dedi.