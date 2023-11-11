"Mercedes, McLaren ve Aston Martin'i analiz etmeli"

Mercedes 2023'te son yılların en kötü sezonunu geçirdi ve Las Vegas ve Abu Daabi'deki son iki yarış öncesinde herhangi bir galibiyet elde edemedi.

2022'de sadece tek bir galibiyetle sınırlı kalmasına rağmen Mercedes, 2023 için zero-pod konseptini korumayı tercih etti ancak Bahreyn'deki ilk yarışın ardından tasarımdan vazgeçmeye karar verdi.

Takım, Mayıs sonunda Monako'da büyük ölçüde revize edilmiş bir W14 tanıttı, ancak o zamandan beri minimum ilerleme kaydetti.

Hamilton bu yıl Mercedes'in kararlarını sert bir dille eleştirdi ve geçen kış 2023 aracının geliştirilmesi konusundaki rehberliğinin göz ardı edildiğini iddia etti.

Mercedes'in zemin etkisi çağında devam eden mücadelesi, 2023'te sırasıyla dokuz ve sekiz podyum derecesiyle son yılların en güçlü sezonunu geçiren müşteri takımları McLaren ve Aston Martin'in başarısıyla tezat oluşturuyor.

Michael Schumacher'in 1991 yılında F1'deki ilk yarışına çıktığı ünlü Jordan 191 aracını tasarlayan Anderson, Mercedes'in McLaren ve Aston Martin ile olan ilişkilerinden faydalanarak doğru yolu bulması gerektiğine inanıyor.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

the Telegraph'taki köşesinde takımı bir 'yo-yo' olarak tanımlayan Schumacher şunları söyledi: "Bir pilot olarak kendinize güvenmeniz ve her zaman altınızdaki aracı gerçekten tanımanız gerekir. Lewis aracı kullanmanın çok ama çok zor olduğu konusunda çok açık sözlü."

"Bunun nedeni normalde aerodinamiklerin çok sivri olması. Doğru ayar penceresini bulmak çok zor. Bir sıcaklık ya da rüzgar değişikliği aracı dramatik bir şekilde etkiliyor."

"Eğer araca güveniyorsanız, daha fazla zorlarsınız. Fernando Alonso'nun başına gelen de buydu, Aston Martin'le aracın tutarlı olmadığı ve onlara güven vermediği birkaç zorlu yarışın ardından, iyi olduğunu bildikleri bir spesifikasyona geri döndüler. Sonrasında aracın pilota güven verdiğini gördüler."

"Mercedes artık başkalarının yaptıklarına güvenmek zorunda. McLaren ve Aston Martin'e güç üniteleri ve çeşitli bileşenler tedarik ediyorlar. Bu takımlarla bir ilişkileri var ve bu ilişki verilere bakmalarını sağlayabilir."

"Verileri bir iş ortağınızdan saklayamazsınız, aracın etrafında gözlerin olması kaçınılmazdır."

"Toto Wolff'ün Aston Martin ve McLaren garajlarına neredeyse Mercedes garajı kadar sık girdiğinden eminim. Gözleri açık olacak ve onların neler yaptığını görecektir."