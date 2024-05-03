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Formula 1 Miami GP

Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

Mercedes bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa tıpkı McLaren ve Aston Martin gibi önemli güncellemeler getirdi.

Ezel Tan
Mercedes W15 detail

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takımlar bu hafta sonu gerçekleştirilen Miami GP öncesi, araçlarında yeni bir parça olup olmayacağına dair gerkekli belgeleri FIA'ya ilettiler.

Buna göre Mercedes yeni bir taban gövdesi ve kenarı, soğutma panjuru, ön kanat ve ön süspansiyona getirdi.

McLaren ise ön kanat, ön ve arka süspansiyon, ön ve arka fren kanalı, taban, sidepod girişi, motor kapağı, soğutma panjuru ve kiriş kanat getirdi.

Diğer tarafta Aston Martin de ön kanat, motor kapağı, arka kanat, kiriş kanat ve soğutma girişi getirdi.

Red Bull yeni bir taban kenarı getirirken, Williams ön kanat, RB yeni bir taban gövdesi ve difüzör getirdi.

Haas da sadece difüzör getirmeyi tercih etti.

Ferrari ve Alpine ise bu hafta sonu yeni bir şey  denemiyor.

Bu hafta sonu getirilen güncellemeler:

  • Red Bull: Taban kenarı
  • Mercedes: Taban Gövdesi ve Kenarı, Soğutma panjuru, Ön kanat, ön süspansiyon
  • McLaren: Ön kanat, Ön ve arka süspansiyon, Ön ve arka fren kanalı, taban, sidepod girişi, motor kapağı, soğutma panjuru, kiriş kanat
  • Aston Martin: Ön kanat, motor kapağı, arka kanat, kiriş kanat, ilave sürücü soğutma girişi
  • Sauber: Ön Kanat flapi, arka kanat flapi
  • Williams: Ön kanat
  • RB: taban gövdesi, difüzör
  • Haas: Difüzör
  • Ferrari: ---
  • Alpine: ---

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