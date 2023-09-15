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Formula 1 Haberler

Mercedes: "Massa davası, 2021 Abu Dhabi için emsal teşkil edebilir"

Mercedes, Felipe Massa'nın 2008 Formula 1 şampiyonluğuyla ilgili davasındaki gelişmeleri, 2021 Abu Dhabi sonucunun gözden geçirilmesini tetikleyebileceğine inanıyor.

Kemal Şengül
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The Safety Car leads Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, and the rest of the field

Massa, bir komplo sonucu şampiyonluk şansının elinden alındığına inandığı 2008 F1 sezonunun iptali için harekete geçmiş durumda.

Brezilyalı pilot, FIA ve F1 yöneticilerinin o yılki Singapur Grand Prix'sinde yaşanan Crashgate tartışmasını örtbas etmesinin şampiyonluğa mâl olduğuna inanıyor.

Dava öncesinde FIA ve F1'e gönderilen mektuplarda Massa, şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından itibarının zedelendiğini ve finansal anlamda mağdur olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Massa'nın Brezilyalı avukatı, amaçlarının 2008 yılında Lewis Hamilton tarafından kazanılan şampiyonluk sonucunu tersine çevirmek olduğunu söyledi.

Bernardo Viana, "Amaç kupayı eve getirmek. Finansal değil. 2008/2009'da olan her şeyin gün ışığına çıkmasını istiyoruz." demişti.

Massa'nın kaybedilen şampiyonluk için yasal bir mücadele başlatmaya çalışması, eğer "olumlu" yanıt alırsa diğer tartışmalı kararların da mercek altına alınabileceği ve FIA'ya karşı yeni davalar açılabileceği anlamına geliyor.

Bunlardan en bariz olanı da, Max Verstappen'in son turda liderliği alıp, şampiyonluğa ulaştığı 2021 F1 sezonu gibi görünüyor.

Singapur Grand Prix'sinde konuşan Toto Wolff, Mercedes'in Massa davasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Autosport tarafından konuyla ilgili düşünceleri sorulan Wolff, "Bu ilginç bir konu... takip etmesi ilginç."

"Açıkça görülüyor ki bu kimsenin beklediği bir şey değildi."

"Formula 1'de kurallar oldukça açık. Bunun arkasında bir hukuk davası var. Her ne olursa olsun kesinlikle bir emsal teşkil edecektir."

"Biz de kenardan merakla izliyoruz." dedi.

Wolff, bunun 2021 sezonunun sonucuna yönelik potansiyel bir meydan okuma anlamına gelip gelmeyeceği sorusu üzerine, "FIA 2021 yarışı hakkında net bir açıklama yaptı. İşte bu yüzden ilgiyle takip ediyoruz." cevabını verdi.

Wolff bu sözlerle, FIA'nın açıklamalarına atıfta bulunmuş oldu. FIA, Abu Dhabi GP hafta sonunda hatalar yapıldığını kabul etmişti.

Felipe Massa

Felipe Massa

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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