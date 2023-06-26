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Formula 1 Haberler

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Mercedes takım patronu Toto Wolff, son dönemde Mick Schumacher'i sık sık eleştiren Helmut Marko'ya cevap verdi.

Jonathan Noble
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Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Haas koltuğunu kaybettikten sonra Mercedes test pilotluğu görevini üstlenen Schumacher, özellikle simülatördeki çalışmaları nedeniyle George Russell ve Lewis Hamilton tarafından övülmekte.

Kendisinin tam zamanlı olarak seriye dönmek istediği elbette sır değil, hatta Toto Wolff de bu konuda birtakım görüşmeler gerçekleştirmekte.

Ancak takımın Schumacher'e yaklaşımı, özellikle Red Bull danışmanı Helmut Marko tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir programda söz alan Marko, Wolff'ün kendisiyle bir AlphaTauri koltuğu için görüştüğünü iddia etmiş, ancak bir Mercedes sürücüsünü yarıştırmak istemediklerini belirtmişti.

Sonrasında dozu daha da arttıran Marko, yine Wolff'ün yeterince etkisi olmadığını ve Schumacher'i Williams'ta yarıştıramadığını söylemişti.

Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant

Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Consultant

Photo by: Red Bull Content Pool

Konu hakkındaki sessizliğini bozan Toto Wolff ise bu tavırları tamamen anlamsız bulmakta.

Mercedes'in Schumacher'e tam zamanlı bir yarış koltuğuna geri dönmesi için nasıl yardımcı olabileceği sorulan Wolff, "Açıkçası ne zaman onun hakkında övgü dolu sözler söylesek birileri olumsuz bir şeyler söylemek istiyor."

"Bir kenara not düşmek gerekirse, Red Bull yönetimiyle AlphaTauri'de bir yer açılması konusunda hiç konuşmadım."

"Mick'ten övgüyle bahsedebildiğim ve onu övebildiğim her yerde bunu yapıyorum. Ama sonuçta pilotlar hakkında karar vermek her takımın kendi yetki alanında." dedi.

Wolff, mevcut sürücülerden birinin müsait olmaması halinde Schumacher'i yarış koltuklarından birine oturtmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

"Takım içindeki sözleşmelerimize çok saygı duyuyorum, ancak ihtiyaç duymanız durumunda bir yedek sürücüyle piste çıkmak zorundasınız."

"Her sürücü ve farklı insanlar için farklı bir ortam ve çerçeve sağlamanız gerekiyor. Eğer kim Mick ile anlaşırsa, çok büyük bir yeteneği bünyesine katmış olacak." 

"Olgun, başarılı ve deneyimli bir F1 pilotunun simülasyonda bize destek olması harika."

"Onun geri bildirimleri çok büyük avantaj sağlıyor. Avrupa'daki yarışlarda gece boyunca simülasyonda olması ve Cumartesi günü için veri sağlaması bizim için faydalı."

"Diğer taraftan George ya da Lewis gıda zehirlenmesi geçirirse, o zaman da aracı kullanacak süper bir sürücüye sahip olduğumuzu biliyoruz."

"Her ne kadar bu durum takımın yararına olsa da, Mick'in kokpitte oturmasını ve gerçekten yarışmasını tercih ederim." dedi.

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