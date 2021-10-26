Mercedes, mağlubiyete rağmen olumlu şeyler öğrenmiş

Dünya şampiyonu takım, Lewis Hamilton’la uyguladıkları lastik stratejisinin işe yaramadığı bir günde Max Verstappen’in galibiyetini izlemek durumunda kaldı. Ancak Mercedes, gördükleriyle beraber hâlâ cesaretlenebilecek sebepler olduğunu düşünüyor.

Mercedes özellikle, Red Bull’un üstün olduğunu bir hafta sonunda, rakibini bu kadar zorlayabilmesinin büyük bir pozitif olduğunu düşünüyor.

Pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Verstappen’in ayrı bir ligde olduğu Hollanda GP’ye göre, Austin yarışının daha cesaret verici olduğunu söyledi.

Amerika GP hakkında Shovlin, “Bu, uzun zamandır en zorlandığımız hafta sonuydu. Yaz arasından bu yana sadece Zandvoort bu kadar zor hissettirmişti.”

“Pazar günü Max bizi yendi. Ancak bu, onlar için rahat bir galibiyet değildi ve onları bazı riskler almaya zorladık. Eğer bu bizim için zor bir yarış ise, umarım daha iyilerini geçirebiliriz ve iyi bir konumda olabiliriz.” dedi.

Farklı pist karakteristiklerinin Red Bull veya Mercedes’e fayda sağlamasıyla beraber Shovlin, “Türkiye’de ve Rusya’da gösterdiğimiz performans, yarış hızı anlamında bizi muhtemelen, onların burada gösterdiği performansa göre daha öne koyuyor.”

“Burada sıralama turları daha zorluydu ve yine de bir aracımızı ilk çizgiye yerleştirmeyi başardık. Ancak asıl olay, araçların kalan yarışlarda güç dengesinde nerede yer alacağı ve pistlere ne kadar uyum sağlayacağı. Bizim için cesaret verici olan şey, açık şekilde en iyi araca sahip olmadığımızda bile onları baskı altına alabilmemiz.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 2nd position, arrives in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Austin, geçmiş senelerde Mercedes için iyi olsa da pistin arka lastiklere bindirdiği yük, takımın bu sene daha zorlu bir hafta sonu ile karşılaşmasına şaşırmaması anlamına geldi.

Shovlin, “Zorlanabileceğimiz alanların farkındaydık. Dediğim gibi, Zandvoort’ta aracın arka tarafında zorlanmıştık ve Red Bull iyi bir pozisyonda gibi göründüler.”

“Zandvoort’taki bu tecrübe, buraya gelirken endişelenmemize sebep oldu ve pistin, lastiklerin aşırı ısınmasına sebep olacağını biliyorduk.”

“Bu yarışlarda, nerede hızlı veya yavaş olacağımızı gösteren bir çizelge olmayacak.”

“Aracımızda neler yapmamız gerektiğini, lastiklerin çalışması konusunda doğru aralığa getirmek için neler yapmamız gerektiğini ve çağrıları doğru yapabilmek için cuma günleri yapmamız gereken şeyleri biliyoruz.”

“Odak noktamız bu ve Meksika’ya bakarsanız, geçmişte onlara ve Honda’ya uyan bir pist.”

“Ancak buna bakılmaksızın, kapasitesini en iyi şekilde gösteren bir araçla gelmemiz, Lewis ve Valtteri’ye işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayan bir araç vermemiz gerek. Üzerinde çalıştığımız tek şey bu. Red Bull’un nerede olduğundan pek endişelenmiyoruz.” şeklinde konuştu.