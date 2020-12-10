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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell'ın sığması için araçta 'küçük' değişiklikler yapmış

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Mercedes, Russell'ın sığması için araçta 'küçük' değişiklikler yapmış
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Mercedes, George Russell’ın -Abu Dhabi’de de takımla yarışması ihtimaline karşı- Formula 1 araçlarına sığmasını kolaylaştırmak için aracında küçük değişiklikler yapmış.

Russell geçtiğimiz hafta sonu Sakhir GP’sindeki başarılı performansından sonra Valtteri Bottas’la tekrardan takım arkadaşlığı yapıp yapmayacağını anlamak için Lewis Hamilton’un son COVID-19 testinin sonucunu bekliyordu. Hamilton'ın testinin negatif çıktığı duyuruldu. Bu Russell'ın Williams'a geri döneceği manasına geliyor.

İngiliz pilot, uzun bir sürücüye göre ayarlanmadığı için sıkıştığı ve hatta 1 numara küçük ayakkabı giymesini gerektiren Mercedes W11 aracıyla Bahreyn’de pole pozisyonunu almaya ve yarışı kazanmaya çok yaklaşmıştı.

Yarışıp yarışmadığına bakılmaksızın Mercedes’in araca daha rahat sığmasını sağlamak adına bir değişiklik yapıp yapmadığı sorulduğunda Russell, sezonun son 2 yarışı arasındaki kısa süre sebebiyle “birkaç küçük değişikliğin yapıldığını” söyledi.

Russell ekledi: “Ama elimizde olan kadar kısa bir sürede yapabileceğiniz çok az şey var.“

“Ve günün sonunda aracın içinde rahat edebilmem için üstünde çok daha fazla çalışılması gerek.”

“İşimi kolaylaştırması için direksiyonun üstünde biraz daha farklı şeyler var. Yani bu olumlu. Ama aracın içinde bir yarış hafta sonu geçirdiğinizde her şeyin çok daha doğal hissettirmesi lazım.”

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Russell çoğunluğunu lider geçirdiği Sakhir GP’sinden bir gün sonra Williams’ın FW43 aracındakine kıyasla “daha fazla darbe almış ve morarmış” gibi hissettiğini söyledi.

Russell, “Fiziksel olarak daha zordu. Vücudun üstünde etkisini gösteriyor, ama tabii ki Bahreyn’in dış pistinin fiziksel olarak en zorlayıcı pistlerden olduğu söylenemez. Bu da bu koşullar altında benim işimi kolaylaştırdı. ”

“Bu pistte 22 virajla ve muhtemelen nefes alacak bir saniyemin bile olmamasıyla biraz daha zor geçeceğini düşünüyorum.”

“Ama bu aracı sürmenin verdiği adrenalin ve galibiyet için savaşmak acıya rağmen gücünüzü göstermenizi sağlıyor.” dedi.

Russell 2016’dan beri genç sürücü programında olduğu F1’in lider takımıyla ilk yarışında galibiyeti almaya yaklaşmasına rağmen yarışa başlarken hiç bir spesifik hedefinin olmadığını söylemiş, Mercedes de sıralama turlarında ilk 4’ün kendisi için yeterli bir sonuç olduğunu ifade etmişti.

Russell geçen sefer gösterdiği performansa rağmen sezon finalinde de Hamilton’un yerine yarışsaydı, hedefinin aynı olacağını söyledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes
Editör Alex Kalinauckas

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