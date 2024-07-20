Mercedes: "Macaristan'da favoriler arasında değiliz"

Son iki yarışta zafer Mercedes'in oldu ve bu hafta sonu da güçlü bir performans sergilemeleri bekleniyor.

Fakat Andrew Shovlin, bu hafta sonu kendilerini favoriler arasında görmediklerini belirtti.

Bu hafta sonu kazanma şanslarının ne kadar olduğu sorusuna Showlin, "Şansımız çok yüksek değil."

"Silverstone'daki pist aracımıza uygundu, ön lastiklere daha fazla yük biniyordu ve daha serindi."

"Sorunlarımız sıcak havada ve arkaya daha fazla yük bindiğinde ortaya çıkıyor."

"Pazar günü çok sıcak olacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz ama bizi favoriler arasına koymazdım."

"Yine de önemli bir test olacağına eminim. Arka lastiklerin aşırı ısınmasını anlamaya çalışıyoruz ve bunu anlayabilmek için en iyi yer burası." cevabını verdi.

Sonrasında takımın gelişim hızına şaşırıp şaşırmadığı soruldu.

Shovlin, "Şaşırdığımızı söyleyemem. Kendimize sezon sonunda pole pozisyonları almak ve yarış kazanmak gibi iddialı bir hedef koyduk ve bunu gerçekleştirmek için kademeli değişiklikler yapmayı planladık."

"Tüm takımın bu zorluğun üstesinden geldiğini görmek harika. Güncellemeler işe yaradı, yavaş ama istikrarlı bir şekilde ön bölüme doğru ilerliyoruz."

"Aracı geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki birkaç yarışta pek çok yeni güncelleme gelecek ve bunları sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Umarım bize umduğumuz tur zamanlarını getirirler." dedi.