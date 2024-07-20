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Formula 1 Macaristan GP

Mercedes: "Macaristan'da favoriler arasında değiliz"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Macaristan GP'de çok iyi bir performans sergilemelerini beklemiyor.

Ezel Tan
Sparks fly from the rear of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Sparks fly from the rear of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Son iki yarışta zafer Mercedes'in oldu ve bu hafta sonu da güçlü bir performans sergilemeleri bekleniyor.

Fakat Andrew Shovlin, bu hafta sonu kendilerini favoriler arasında görmediklerini belirtti.

Bu hafta sonu kazanma şanslarının ne kadar olduğu sorusuna Showlin,  "Şansımız çok yüksek değil."

"Silverstone'daki pist aracımıza uygundu, ön lastiklere daha fazla yük biniyordu ve daha serindi."

"Sorunlarımız sıcak havada ve arkaya daha fazla yük bindiğinde ortaya çıkıyor."

"Pazar günü çok sıcak olacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz ama bizi favoriler arasına koymazdım."

"Yine de önemli bir test olacağına eminim. Arka lastiklerin aşırı ısınmasını anlamaya çalışıyoruz ve bunu anlayabilmek için en iyi yer burası." cevabını verdi.

Sonrasında takımın gelişim hızına şaşırıp şaşırmadığı soruldu.

Shovlin, "Şaşırdığımızı söyleyemem. Kendimize sezon sonunda pole pozisyonları almak ve yarış kazanmak gibi iddialı bir hedef koyduk ve bunu gerçekleştirmek için kademeli değişiklikler yapmayı planladık."

"Tüm takımın bu zorluğun üstesinden geldiğini görmek harika. Güncellemeler işe yaradı, yavaş ama istikrarlı bir şekilde ön bölüme doğru ilerliyoruz."

"Aracı geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki birkaç yarışta pek çok yeni güncelleme gelecek ve bunları sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Umarım bize umduğumuz tur zamanlarını getirirler." dedi.

Andrew Shovlin, Pist Mühendisliği Direktörü, Mercedes-AMG F1 Takımı, Takım Müdürlerinin Basın Toplantısında

Andrew Shovlin, Pist Mühendisliği Direktörü, Mercedes-AMG F1 Takımı, Takım Müdürlerinin Basın Toplantısında

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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