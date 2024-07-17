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Formula 1 Macaristan GP

Mercedes: "Macaristan, W15 için önemli bir test olacak"

Mercedes'ten Toto Wolff, Macaristan GP'nin Hungaroring pistinin yapısından ötürü W15 için iyi bir test olacağı görüşünde.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mercedes, W15'i önemli oranda geliştirmeyi başardı fakat bunu farklı koşullara bağlayan pek çok kişi var.

Bu açıdan daha sıcak ve farklı yapısıyla Macaristan'ın, Mercedes'i nasıl etkileyeceği büyük merak konusu.

Bu konuda konuşan Toto Wolff, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Önümüzdeki çifte yarışa büyük bir ivme ile giriyoruz."

"Son yarışlarda W15'te ilerleme kaydetmeye devam ettik. Bu da Avusturya ve Silverstone'da önemli sonuçlar elde etmemizi sağladı."

"Fakat henüz her hafta sonu zafer için mücadele edebilecek bir araca sahip olmadığımızı biliyoruz."

"Takım daha fazla performans elde etmemizi sağlayacak şeyler üzerinde çok çalışıyor. Bu çaba, önümüzdeki iki yarış ve yaz arasına kadar da devam edecek."

"Hungaroring, son birkaç yarışa ev sahipliği yapan pistlerden farklı bir karaktere sahip. Silverstone'un aksine çok sayıda dar viraja ve sadece bir tane düzlük var "

"Ayrıca birkaç hızlı viraj da var, bu nedenle Macaristan'da aracımız bir başka önemli testten daha geçecek. Farklı tipteki viraj performansımızı arttırmayı başarıp başaramadığımızı orada göreceğiz."

"Artık Macaristan hafta sonu için hazırlanıyoruz ve tamamen önümüzdeki görevlere odaklanmış durumdayız. Bunlarla mümkün olan en iyi şekilde başa çıkmaya çalışacağız."

"Umarım yükselişe devam eder ve sezonun ilk yarısını iyi şekilde tamamlayabiliriz."

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

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