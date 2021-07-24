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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Mercedes, Macaristan GP'nin çok daha zor geçmesini bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Macaristan Grand Prix'sinin kendileri adına çok daha zor geçeceğini söyledi.

Mercedes, Macaristan GP'nin çok daha zor geçmesini bekliyor

Mercedes, Silverstone'da gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans sergiledi ve Lewis Hamilton, cuma günkü sıralama turlarında ilk sırayı almayış başardı.

Alman üretici, düzlüklerde kendilerine yardım eden farklı bir arka kanat kullandı ve bu kanat, takımın virajlardaki performansının düşmesine neden oldu. Ancak bu formül, özellikle tek turda işe yaramış gibiydi.

Takım aynı zamanda hafta sonuna getirdiği yeni güncellemelerin performansından da memnun.

Bir sonraki yarış bol virajlı ve neredeyse hiç düzlük bulunmayan Macaristan'da yapılacak ve Mercedes patronu Toto Wolff, yarışın kendileri için daha zor geçeceğini tahmin ediyor.

Wolff, RTL ile olan röportajında şöyle dedi: "Kâğıt üzerinde favoriler arasında yer aldığımızı söyleyemeyiz."

"Fakat elbette şampiyonluk şansımızı açık tutabilmek veya belki de bir avantaj yakalayabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

“Bu yarış bizim için Silverstone'dan çok daha zor olacak. Fakat artık biraz daha fazla şey anlıyoruz."

Wolff, zorlu geçen birkaç yarışın ardından Silverstone'la beraber iyi bir ivme yakalamalarını umuyor.

"Formula 1'de genellikle neşenin yerini hemen umutsuzluk alır veya bunun tam tersi yaşanır. Yani Silverstone'dan önce yaptığımız gibi kötü bir yarış geçirdiyseniz, o zaman yabana atılırsınız."

"Fakat İngiltere'de kazandık ve şimdi yeniden yükselişe geçtik."

"Amacımız sürekli olarak önemli sonuçlar elde etmek. Güçlü yönlerimizin farkında olmalı, aracı geliştirip, ondan en iyi şekilde faydalanmalı ve kusursuz bir yarış hafta sonu geçirmeliyiz."

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