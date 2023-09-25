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Mercedes: "Lewis ve George'un arasında bir sıkıntı yok"

Mercedes, yarıştaki ufak sürtüşmelere rağmen ne Lewis Hamilton-George Russell ikilisinin sürtüşme yaşadığını, ne de bir pilota öncelik verdiklerini kabul etmiyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Japonya'daki mücadelenin son turlarında tek pit stopla ilerleyen George Russell, arkasından gelen Lewis Hamilton ve Carlos Sainz'a karşı beşinciliği korumaya çalışıyordu.

Buna rağmen daha taze lastiklere sahip Hamilton takım emriyle hemen öne alınmadı, bu da takımın belli oranda zaman kaybetmesine yol açtı.

Hamilton sonrasında öne alındı, ancak bu kez de Sainz'ı savunmaya çalışan Russell'a DRS vermek için farkı kapatması istendi.

Bu fikrin yanlış olduğunu düşünen Hamilton, yarıştan sonra da düşüncesini savunmaya devam etti.

Hamilton, "Bunun hiç de iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum."

"Bana bunu önerdiklerinde, son yarıştan beri bunu düşündüklerini anlamıştım, ancak hiç mantıklı değildi." dedi. 

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarışın ardından alınan kararlarla ilgili konuşan Andrew Shovlin ise tek odaklarının Sainz'ın kendilerini geçmemesini sağlamak olduğunu söyledi.

Shovlin, "Hamilton'ı öne geçirme kararını vermemizin sebebi, Carlos'un arkalarından ne kadar hızlı geldiğini ve ortadaki George'un da eski lastiklerle risk altında olabileceğini görmemizdi."

"Belki daha iyi sonuçlanabilirdi ama asıl mesele Lewis'in de sıra kaybetmesini engellemeye çalışmamızdı çünkü Carlos'un önünde bitirme ihtimali en yüksek olan oydu."

"Takımın ne için çabaladığını sorabilirsiniz, kesinlikle böyle bir yarışta Ferrari'ye karşı puan kazanmaya çalışıyoruz."

"Podyum için McLaren'e meydan okumadığımızı fark ettiğimizde, Ferrari ile neler olup bittiğine bakmaya başladık."

"Bize bu fırsatları vermek için iki aracı etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyorduk, iki Ferrari'nin de yarışa bizden önde başladığı düşünülürse hasarı sınırladığımız söylenebilir." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Sürücülerinin birbirleriyle mücadele ederken sergiledikleri agresif yaklaşım bazı kaşları kaldırmış ve takım telsizinden bazı sert sözler sarf edilmiş olsa da Mercedes, Hamilton ve Russell arasında ekstra bir sürtüşme olduğu yönündeki söylentileri yalanlıyor.

Baş iletişim sorumlusu Bradley Lord şunları söyledi: "Belli ki ikisi de sürüşü zor bir araçta, sınırları zorlayarak sıkı bir şekilde yarışıyorlar. Telsiz trafiği de bunun bir yansıması."

"Sanırım yıllar içinde, kokpitteki baskının ortasında, özellikle de bunun gibi sıcak ve zorlu bir yarışta, o anın sıcağında söylenenleri çok fazla önemsememe alışkanlığı edindik."

"Sonrasında toparlanması ya da tartışılması gereken her şeyi o basınçlı tencereden çıkarıp güzel ve sakin bir şekilde bilgilendirme toplantısında ele alabileceğiz." dedi.

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