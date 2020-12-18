Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak

paylaşım
yorumlar
Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Mercedes Lewis Hamilton'un yeni anlaşmasını kesinleştirmek için Formula 1'in 2021'deki sezon öncesi testlerine kadar bekleyebileceğini duyurdu.

Dünya şampiyonunun mevcut sözleşmesi bu senenin sonunda bitiyor ve Alman araç üreticisiyle devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fakat normalde bu tür sözleşmeler bu etaplarda tamamlanırken, koronavirüs pandemisinin etkisi sebebiyle Mercedes ve Hamilton’un anlaşması gecikmeye uğradı.

Dahası, Mercedes takım patronu Toto Wolff de uzun süredir önümüzdeki 3 sene takım kurulunda kalmak ve kimyasal şirketi INEOS’la bir hissedarlık anlaşması oluşturmak için kendi anlaşmalarıyla ilgileniyordu.

Cuma günü konuşan Wolff, Hamilton’la işlerin yolunda gittiğini ve anlaşmayı aceleye getirmeye gerek olmadığını belirtti.

Son durum hakkındaki soruları cevaplayan Wolff:“Benim açımdan son 7 yılda şampiyonluklarda o kadar başarılı bir çıkış yakaladık ki, devam etmemek için bir sebep yok.”

“Hamilton kariyerinin zirvesinde ve bir süre daha öyle olacak. O yüzden beraber devam etme kararını vermek pek zor değil.”

“Henüz neden bir sözleşme imzalamadığımızı soruyorsanız sebebi basit. Her zaman şampiyonlukları tamamlamaya ve anlaşmaların doğası gereği bazen zor görüşmeler yüzünden odağımızı kaybetmemeye öncelik verdik. Ama sonrasında COVID geldi.”

“Bu yüzden biraz gecikme yaşandı ama günün sonunda anlaşmayı tamamlama konusunda endişe duymuyoruz. Herhangi bir tarih belirtmiyoruz çünkü henüz imzalanmadan sizin tarafınızdan – medyadan - baskıya uğramak istemiyoruz. Yani er ya da geç gerçekleşecek. En azından testlere başlamadan önce.”

2020 F1 sezonunun geç tamamlanmasından ötürü gelecek sene Barselona’daki sezon öncesi testleri Mart’ın başında başlayacak.

Hamilton yeni anlaşmasında muhtemelen yüksek bir ücret talep edecekken Mercedes CEO’su Ola Kallenius, İngiliz pilotun kuşkusuz marka için doğru seçim olduğunu söyledi.

“Bence Lewis Hamilton, tüm zamanların yarış pilotlarının en iyisi ya da en iyilerinden biri. Onu gençliğinden beri tanıyorum.”

“En iyisi olmak için ömrünü adamasındaki özverisi ve profesyonelliği bence olağanüstü ve takdire şayan. Aynı zamanda iyi de bir insan.”

“O yüzden ortaklığımızı devam ettirmek isteriz. Bunu yapmak ise artık Toto’nun elinde.”

Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı

Önceki haber

Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı

Sonraki haber

Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"

Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"

Resmi: Perez, 2021'de Red Bull'la yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Perez, 2021'de Red Bull'la yarışacak!

Horner: "Perez'in performansını göz ardı etmek imkansızdı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Perez'in performansını göz ardı etmek imkansızdı"

Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak

Leclerc ve Hamilton'u eleştiren Ecclestone: "Özel bir yanı yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc ve Hamilton'u eleştiren Ecclestone: "Özel bir yanı yok"

Leclerc, Vettel'in bugüne kadar gördüğü "en yetenekli pilot"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Vettel'in bugüne kadar gördüğü "en yetenekli pilot"

Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı

Resmi: INEOS, Mercedes'ten hisse aldı, Wolff üç yıl daha takım patronu olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: INEOS, Mercedes'ten hisse aldı, Wolff üç yıl daha takım patronu olacak!

Son Haberler

Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"

Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak

Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı

Horner: "Perez'in performansını göz ardı etmek imkansızdı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Perez'in performansını göz ardı etmek imkansızdı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"

22 dk
2
Formula 1

Resmi: Perez, 2021'de Red Bull'la yarışacak!

5s
3
Formula 1

Horner: "Perez'in performansını göz ardı etmek imkansızdı"

1s
4
Formula 1

Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak

52 dk
5
Formula 1

Leclerc ve Hamilton'u eleştiren Ecclestone: "Özel bir yanı yok"

4s

Son Haberler

Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"
F1

Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"

Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak
F1

Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak

Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı
F1

Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı

Horner: "Perez'in performansını göz ardı etmek imkansızdı"
F1

Horner: "Perez'in performansını göz ardı etmek imkansızdı"

Marko: "Hedefimiz 2021'de Mercedes'le mücadele etmek"
F1

Marko: "Hedefimiz 2021'de Mercedes'le mücadele etmek"

Son Videolar

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
1s

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.