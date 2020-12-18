Mercedes - Lewis Hamilton sözleşmesi en son açıklanacak

Dünya şampiyonunun mevcut sözleşmesi bu senenin sonunda bitiyor ve Alman araç üreticisiyle devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fakat normalde bu tür sözleşmeler bu etaplarda tamamlanırken, koronavirüs pandemisinin etkisi sebebiyle Mercedes ve Hamilton’un anlaşması gecikmeye uğradı.

Dahası, Mercedes takım patronu Toto Wolff de uzun süredir önümüzdeki 3 sene takım kurulunda kalmak ve kimyasal şirketi INEOS’la bir hissedarlık anlaşması oluşturmak için kendi anlaşmalarıyla ilgileniyordu.

Cuma günü konuşan Wolff, Hamilton’la işlerin yolunda gittiğini ve anlaşmayı aceleye getirmeye gerek olmadığını belirtti.

Son durum hakkındaki soruları cevaplayan Wolff:“Benim açımdan son 7 yılda şampiyonluklarda o kadar başarılı bir çıkış yakaladık ki, devam etmemek için bir sebep yok.”

“Hamilton kariyerinin zirvesinde ve bir süre daha öyle olacak. O yüzden beraber devam etme kararını vermek pek zor değil.”

“Henüz neden bir sözleşme imzalamadığımızı soruyorsanız sebebi basit. Her zaman şampiyonlukları tamamlamaya ve anlaşmaların doğası gereği bazen zor görüşmeler yüzünden odağımızı kaybetmemeye öncelik verdik. Ama sonrasında COVID geldi.”

“Bu yüzden biraz gecikme yaşandı ama günün sonunda anlaşmayı tamamlama konusunda endişe duymuyoruz. Herhangi bir tarih belirtmiyoruz çünkü henüz imzalanmadan sizin tarafınızdan – medyadan - baskıya uğramak istemiyoruz. Yani er ya da geç gerçekleşecek. En azından testlere başlamadan önce.”

2020 F1 sezonunun geç tamamlanmasından ötürü gelecek sene Barselona’daki sezon öncesi testleri Mart’ın başında başlayacak.

Hamilton yeni anlaşmasında muhtemelen yüksek bir ücret talep edecekken Mercedes CEO’su Ola Kallenius, İngiliz pilotun kuşkusuz marka için doğru seçim olduğunu söyledi.

“Bence Lewis Hamilton, tüm zamanların yarış pilotlarının en iyisi ya da en iyilerinden biri. Onu gençliğinden beri tanıyorum.”

“En iyisi olmak için ömrünü adamasındaki özverisi ve profesyonelliği bence olağanüstü ve takdire şayan. Aynı zamanda iyi de bir insan.”

“O yüzden ortaklığımızı devam ettirmek isteriz. Bunu yapmak ise artık Toto’nun elinde.”