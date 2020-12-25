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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Lauda yıldızı, Abu Dhabi GP'de yine aracın üzerindeydi"

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Mercedes: "Lauda yıldızı, Abu Dhabi GP'de yine aracın üzerindeydi"
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, Editör

Mercedes'in baş stratejisi James Vowles, Niki Lauda'nın anısına araç üzerine yerleştirilen kırmızı yıldızın Abu Dhabi'deki farklı renk düzenine rağmen yine araç üzerinde tutulduğunu söyledi.

Mercedes, 2019'un Mayıs ayında hayatını kaybeden Niki Lauda'yı anmak adına o yılki Monako yarışında bazı şeyler yapmıştı.

Lauda'yı anmak için takım, motor kapağındaki yıldızlardan birisini kırmızıya boyarken, aynı şekilde kokpit koruma sistemi olan haloyu da kırmızıya boyadı ve aracın burnuna Lauda için bir yazı yazdı.

Sonrasında Mercedes, Lauda için aracına koyduğu kırmızı yıldızı, Lauda'nın takıma kattıkları nedeniyle sonsuza dek tutacağını açıkladı. Bundan ötürü 2020 sezonunun tamamında yine Lauda yıldızı araçta yer alıyordu.

Mercedes, 2020 sezonunun son yarışı için aracın renk düzeninde ufak değişiklikler yaptı ve tüm takım çalışanlarının ismini aracın arka tarafına yazdı. 

İlk bakışta Lauda yıldızının araç üzerinde yer almadığı görülüyordu ve bundan ötürü Mercedes'e eleştiriler gelmişti. Ancak dikkatli bakıldığında, bu yıldızın takla barının yan tarafında olduğu görülüyordu. Bu değişikliğin sebebi farklı renk düzeniydi.

Bu konudaki eleştirilere yanıt veren James Vowles, "Kızıl yıldız yani Niki Lauda yıldızı hakkında bazı sorular vardı."

"Aslında yıldız hâlâ karoserin üzerindeydi. Sadece biraz daha farklı bir konumdaydı. Eğer araca sol taraftan ve arkadan bakarsanız, sürücünün kaskıyla, takla barının olduğu kısımdaydı ama yine de oradaydı." dedi.

Vowles, araç üzerinde 2 bin farklı isim olduğunu da sözlerine ekledi.

"Aracın arka tarafına bu yıl şampiyon olduğumuz projeye dahil olan herkesin isimleri yazıyordu."

"Aracın sol arka tarafına bakarsanız, şasi bölümünün tamamı ve sağ tarafta da motor kapağının üst kısmında isimler vardı. Her iki tarafa yazılmış toplamda 2.000 isim vardı. Bu boyayı bitirmek için büyük bir çaba sarf edildi."

"Boya ve ambalaj departmanlarımız, tüm bunları mümkün olan en kısa sürede üretmek ve hazırlamak için gerçekten çok çalışmak zorunda kaldı."

"Şahsen benim için, ismimi araç üzerinde görmek çok gurur verici bir andı. Sadece benim değil, bu yıl elde ettiğimiz başarıya katkıda bulunan pek çok insanın isminin ortada olması harikaydı."

"Zor zamanlarda birlikte kalarak yedinci -çifte- dünya şampiyonluğunu kazandık ve bu çalışma da tam olarak bunu sembolize ediyor."

 

 

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Editör Kemal Şengül

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