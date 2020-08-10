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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Lastik sorununu çözmezsek, İspanya'da da sorun yaşarız"

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Mercedes: "Lastik sorununu çözmezsek, İspanya'da da sorun yaşarız"
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Çeviren: Abdullah Çelik
10 Ağu 2020 10:33

Mercedes yarış mühendisi şefi Andrew Shovlin, lastiklerde yaşadıkları kabarcıklanma sorununu acilen çözmeleri gerektiğini, aksi takdirde sıcak yarışlarda yine sıkıntı yaşayacaklarını söyledi.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, Silverstone'da gerçekleştirilen ikinci yarışta kabarcıklanma sorunu yaşadılar ve bunun sonucunda Red Bull pilotu Max Verstappen'i mağlup edemediler.

Shovlin, kabarcıklanma konusunda çok kötü bir durumda olduklarını ve sıradaki yarış öncesinde bu sorunu aşmaları gerektiğini söyledi.

Shovlin, "Kabarcıklanma sorunu olacağını biliyorduk. Geçen hafta bunu biliyorduk. Hangi sıcaklıklarda bunun olacağını biliyoruz. Bu açıdan bizim için yeni bir şey değil."

"Bizim için yeni olan şey, bu sorunu en kötü şekilde yaşamış olmamız." 

"Red Bull o şartlarda en iyi durumdaydı. Bunu anlamamız lazım. Herkesin aynı durumda olduğu başka yarışlar vardı ancak biz neden uç noktadaydık? Şu an için bunun cevabı yok."

"Bu konuda biraz aciliyet var çünkü salı günü Barcelona'ya gideceğiz, cuma piste çıkacağız ve sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor. Pist buradaki gibi olacak. Orası yüksek enerjili bir pist." dedi.

 

Buna karşı Shovlin, İspanya'da C1 lastiklerine dönülecek olmasının kendilerine yardımcı olabileceğini kabul ediyor.

Shovlin, "Bu sorunu çözemezsek bile, C1 lastikleri sorunu saklamamızda yardımcı olabilir. Ancak yine de bize sıkıntı yaşatan lastiği kullanmamız gerekecek. Bu açıdan sorun çözülmüyor."

"Red Bull'un yarışlarda en iyi halimizde dahi bizden çok geride olmadığını gördük. Bu yüzden dürüst olmam gerekirse, bu konuda gelişme gösteremezsek orada da sorun yaşarız." dedi.

Shovlin, takımın geçmişte 2018 Singapur ve 2018 Meksika gibi kendileri için felaket geçen yarışlardan önemli dersler çıkardığını, yine aynısını hedeflediklerini söyledi.

Shovlin, "Kötü yarışlar geçirdiğimizde, bu durum bize aracın neresinde performans olduğu konusunda daha fazla şey öğretti."

"Çok kritik olduğunun farkında olmadığımız bazı alanlar, gelecekteki gelişimin kaynağı oldu."

"Bu açıdan hemen ders çıkardığımızı söyleyemem çünkü bu doğrudan çözülecek bir sorun değil."

"Bu, geçen seneki araçta olan bir sorun değildi. Bu seneki araç, büyük ölçüde geçen seneki aracın devamı. Araç tasarım felsefesi açısından büyük değişiklikler yapmadık. Aynı gelişim yollarında zorlamaya devam ettik."

"Şu an için sorunun ne olduğunu anlamış değiliz." dedi.

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