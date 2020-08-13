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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Lastik sorunlarının tekrarını beklememek 'aptallık' olur"

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Mercedes: "Lastik sorunlarının tekrarını beklememek 'aptallık' olur"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
13 Ağu 2020 14:21

Geçen hafta yapılan yarışta, 2020 Formula 1 sezonundaki ilk mağlubiyetini alan Mercedes, Silverstone'daki lastik sorunlarının tekrardan yaşanmamasını beklemenin "aptallık" olacağını söyledi.

70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinin sıralama turlarını domine eden Alman takım, pistin yüksek sıcaklıkları ile beraber arka lastiklerde büyük kabarcıklanma sorunları yaşadılar. 

Hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas, Pirelli'nin ikinci Silverstone yarışına getirdiği daha yumuşak lastiklerde zorlandılar ve benzer sorunlardan şikayetçi oldular. 

Bu durum da, Red Bull ve Max Verstappen'in inanılmaz lastik yönetimi sayesinde galibiyeti almasına ve Mercedes'in 2020 sezonundaki galibiyet serisine son vermesine neden oldu.

Mercedes, bu hafta sonu yapılacak olan İspanya Grand Prix'si öncesinde bu problemleri derinlemesine incelemek istiyordu, çünkü pist sıcaklığının lastik yönetimini zorlaştırması bekleniyor.

Mercedes'in yarış sonrası değerlendirme videosunda konuşan pist kenarı mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, yaşanan kabarcıklanma probleminin İspanya'da olmasını beklememelerinin yanlış olacağını söyledi. 

"Bence bu problemin yeniden yaşanmasını beklememek ve İspanya'da yeniden olmayacağını söylemek çok aptalca olurdu." 

"Şu anda çözümlere bakmamız, bu hafta gelişim gösterip gösteremeyeceğimizi, problemimizin asıl nedenini görmemiz ve neden bu konuda diğerlerine göre daha kötü olduğumuzu görmemiz gerekiyor, daha sonrasında da İspanya için ne yapacağımızı düşünmek isterim."

"Ancak İspanya'nın zor geçeceği konusunda hiçbir şüphemiz yok. İspanya'dan sonra da Spa var, kabarcıklanmanın olabileceği bir başka yüksek enerjili pist."

"Performans açısından odaklandığımız konu lastikleri ne kadar soğutabileceğimiz, bu durumdan ne kadar kaçabileceğimiz."

"Umuyorum ki bunu bir daha görmeyeceğiz, ancak bana göre İspanya bu konuda bir gelişim sağlayıp sağlamayacağımızı görmek için iyi bir test olacak."

Shovlin, Silverstone'daki yüksek sıcaklıkların Hamilton ve Bottas'ın arka lastiklerini düşük sıcaklıklarda tutmakta zorlanmalarına sebep olduğunu söyledi, bununla beraber takımın bu sezon boyunca böyle bir konu ile karşılaşmadığını da belirtti.

"Sıcaklık olarak sorunumuz arka lastiklerde."

"Lastiklerin merkezinde çok büyük sıcaklıklar görüyoruz. Durum şu ki, lastik ısındıkça daha çok kayma yaşanıyor ve bu da lastiğin daha çok ısınmasına ve basıncın artmasına neden oluyor."

"Yol tutuş kaybettiğiniz, aracı kontrol altında tutmakta zorlandığınız ve stint ilerledikçe daha çok zorlandığınız, kirli bir döngü içerisine giriyorsunuz."

"Arka lastiklerdeki durumu iyileştirmek için neler yapmamız gerektiğine bakmalıyız, neler olduğuna bakıp anlamamız gerekiyor çünkü bu sene bu durum ile ilk kez karşılaşıyoruz, ve daha sıcak yarışlara çıktığımızda bu konuda önlem almamız için belirli şeylerin yerli yerinde olduğundan emin olmak istiyoruz."

 
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Editör Luke Smith

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