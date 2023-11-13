Mercedes, Las Vegas'ta 3.500 misafir ağırlayacak
Mercedes, Las Vegas'taki yarışta 3.500 misafir ağırlayacağını ve bu açıdan çok aktif bir hafta sonu olacağını açıkladı.
Liberty Media, Las Vegas Grand Prix projesini üstlenip yüz milyonlarca dolar yatırım yapmaya başladığında, bu yarışın sıradan bir Formula 1 yarışı olmayacağı belliydi.
Ancak bu pek de şaşırtıcı olmamalı, çünkü Las Vegas sıradan bir şehir değil. Şampiyonanın 21. yarışına ev sahipliği yapacak Las Vegas hafta sonunu inceleyenler, loca kompleksinin, Paddock Club'ın, tribünlerin ve hatta bilet fiyatlarının tamamen farklı olduğu görecekler.
Bu yarış sadece F1 yönetimi için değil, Formula 1 takımları için de çok önemli olacak çünkü Las Vegas'taki yarışa pek çok önemli isim ve yönetim geliyor. Bu da pazarlama departmanları için epey zor bir hafta sonu olacağını işaret ediyor.
Mercedes takımının pazarlama direktörü Victoria Johnson, "Las Vegas yarışı departmanımızın büyük bir çaba göstermesini gerektiriyor."
"Bugüne kadar uğraşmak zorunda kaldığımız en kapsamlı programı hazırlıyoruz."
Fotoğraf: Las Vegas GP
Las Vegas GP rendering
"Lojistik açıdan çok ciddi zorlukların üstesinden gelmemiz gerekiyor çünkü hafta sonu boyunca 3.500 misafir ağırlayacağız ve tüm bunları 200 kişilik bir ekip yapacak."
"Miami veya Vegas gibi bir yarış söz konusu olduğunda, sadece planlama süreci bile bir yıl sürüyor, ancak bu yarışlar bizim için yeni pazarlama fırsatları sunuyor ve yeni kitlelerle bağlantı kurmamızı sağlıyor."
"Takım bu yarışların her ikisine de büyük bir yatırım yapmak zorunda kaldı. Amerika'da güvenilir partner olduklarını kanıtlamış çok sayıda tedarikçimiz var ve Las Vegas'ta onların hizmetlerini kullanıyoruz."
"Ayrıca Amerika'da kendi lojistik merkezimizi kurduk ve bu da nakliye maliyetlerinde ciddi düşüşler elde etmemizi sağlıyor."
"Bu yarış basın ve taraftarların büyük ilgisini çektiği için yeni bir 'Club' konsepti geliştirmeye karar verdik: Las Vegas'ta Formula 1 padoğundan ayrı, ekibin orada olan her şeyi tamamen kontrol etmesine, tüm programı organize etmesine ve tüm süreçleri yönetmesine olanak tanıyan kendi misafir alanımız olacak."
"Bu konseptin ekibimizin yarıştığı markayla veya Formula 1 markasıyla doğrudan bir ilişkisi yok. Vegas Club'da gerçekleşecek her şey tamamen müzik ve diğer eğlencelerle ilgili olacak."
"Misafir alanımız Las Vegas gibi çok lüks olacak ve orada çok üst düzey bir gösteri sunacağız."
"Çok hazırlık yaptık, şimdi son rötuşları yapıyoruz." dedi.
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