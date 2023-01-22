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Formula 1 Haberler

Mercedes, kurallardaki boşluğu sadece kendilerinin görmesine şaşırmış

Mercedes, W13 için benzersiz zeropod tasarımını seçen tek takım olmasına şaşırmasa da, kurallardaki bu boşluğu başka bir tarafın fark etmemesine şaşırmış.

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Mercedes, kurallardaki boşluğu sadece kendilerinin görmesine şaşırmış
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2022 teknik düzenlemeleriyle, Formula 1'de yeni bir döneme girildi ve tüm takımlar, bu kuralları okuyarak mümkün olan en iyi aracı ortaya koymaya çalıştılar.

Hal böyle olunca takımlar arasında farklılıklar olması bekleniyordu. Mercedes, yeni W13 ile kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı ve sidepod alanını büyük ölçüde ortadan kaldıran, dar girişli bir "zeropod" konsepti seçti.

Mercedes teknik direktörü Mike Elliott bu tasarımı sadece kendilerinin kullanmasına şaşırmamış olsa da, diğer takımların yönetmeliklerdeki bu boşluğu fark etmemesine şaşırdığını söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Elliott, Mercedes'in bu konsepti seçen tek takım olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aslında pek sayılmaz."

"Biz sadece bu boşluğu başka kimsenin bulamamasına şaşırdık. Bir yola girdiğinizde, başka bir şeyi kopyalamak kolay olmuyor."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yine de bu tasarımın bazı problemlere yol açtığı ve dalgalanmayı artırdığı yönünde görüşler var.

Elliott, konseptin takımın yaşadığı sorunlara ne ölçüde etki ettiği sorulduğunda, "Olayları sadece kısmi olarak görebiliyoruz."

"Biz sadece aracımızın ne yaptığını görebiliyoruz. Diğer konseptlerin nasıl tepki verdiğini değerlendirmek zor."

"Sorunları anlamaya ve pistten piste performans değişimini daha iyi hale getirmeye  çalışıyoruz. Bunun sidepodların şekliyle herhangi bir ilgisi yok, daha çok aracı tasarlama şeklimiz  ve hedeflerimizle ilgili."

"Sezon başında herkes gibi dalgalanmayla boğuşuyorduk ve bu, aerodinami kaynaklıydı. Aracın gerçek sorunlarını maskeliyordu."

"Barselona'daki güncellemeyle, bu dalgalanmanın çoğundan kurtulduk. Sonrasında yaşadığımız dalgalanma ise tümseklerden kaynaklıydı. Bu, yeni araçların doğasında olan bir şey."

"İlk başta neden pistten piste farklı olduğunu açıklayamadık. Daha sonra tahminlerimiz düzelmeye başladı. Simülasyonlarımız bize hangi pistin bizim için iyi veya kötü olacağına doğru şekilde gösterdi."

"Artık önümüzdeki sezon bunun tekrarlanmaması için ne yapmamız gerektiğine dair iyi bir teorimiz var. Bu bize kış ayları için güven veriyor. Ancak Formula 1'de ne yazık ki asla hiçbir şeyi tamamen bilemezsiniz." dedi.

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