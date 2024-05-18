Mercedes, "küçük yorgan" sorununu çözmeye yakın

Wolff'un bu sözleri pilotları Lewis Hamilton ve George Russell için, henüz umulanı veremediğini bildikleri bir araçla bir süre daha sıkıntı yaşayacaklarını bilmek iç karartıcı bir an olarak yorumlanabilir.

Ancak diğer yandan Wolff'un açıklaması, takımın neyin yanlış gittiğini ve bunu düzeltmek için tam olarak ne yapılması gerektiğini bildiği şeklinde de yorumlanabilir. Dolayısıyla, planın ve zaman çizelgesinin yürürlükte olması cesaret verici olabilir.

Hamilton'ın bakış açısına göre ise durum çok daha farklı.

Hamilton Imola'da "İç karartıcı olduğunu söyleyemem - bu sadece bir sabır oyunu. Sadece elinizdekilerle yetiniyorsunuz, bugün, yarın ve bu hafta sonu elinizdeki araçlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorsunuz. Ancak fabrikada ve rüzgar tünelinde ilerleme kaydediyor olmamız gerçekten cesaret verici."

"Yeni bileşenler geliyor ve bu, her zaman sürecin heyecan verici bir parçasıdır: birçok farklı şeyi denemek ve sonra neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bulmak. Ve ileriye doğru bir yönümüz olduğu ve bunu simülatörde test ettiğimiz gerçeği, o zaman bu parçaları almak için can atıyorsunuz." dedi.

Mercedes güncellemelerinin zamanlaması konusunda kamuoyuna açık bir teyit olmasa da, planın önümüzdeki ay Kanada Grand Prix'si için tüm paketin hazır olması olduğu anlaşılıyor - ancak parçalar zamanında hazır olursa Monako'ya getirilebilir.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, garajda Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı ve Peter Bonnington, Kıdemli Yarış Mühendisi, Mercedes-AMG F1 Takımı ile birlikte Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton'ın Mercedes'in bir "yönü" olduğunu ima etmesinin açıklamasının, takımın bu sezon ortaya çıkan W15'in temel zayıflıklarından birini iyileştirmeye odaklanmasına atıfta bulunduğuna inanılıyor.

Alman üretici 2024 aracında pek çok iyi şey olduğuna ikna olmuş durumda, ancak tüm bunları ortaya çıkarmakta zorlanıyor.

Suudi Arabistan GP'si sırasında, aracın düşük ve orta hızlı virajlarda oldukça rekabetçi olduğu, ancak yüksek hızda sıkıntı yaşadığı hissedildi.

Dikkatler bu yüksek hız sorunlarını çözmeye odaklandı, ancak aracın performans parametrelerini bu alanda daha iyi gösterecek şekilde değiştirirken, düşük hız temposunun tehlikeye girdiğini gördü.

Wolff'un W15'in Esses'te mükemmel olduğu Suzuka'daki kanıtlar hakkında söylediği gibi: "Yüksek hızda yarım saniye kazanıyorsunuz ama düşük hızda yarım saniye kaybediyorsunuz. Denklem sıfıra geri döndü."

Bu nedenle Mercedes için görev - ve iyileştirmelerin odak noktası - güçlü yönlerini yok etmeden zayıf yönlerini ele almak oldu.

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes içinden biri tarafından bu durum, soğuk bir odada çok "küçük bir yorganla" uyumaya benzetildi. Vücudunuzu sıcak tutarsanız, ayaklarınız açıkta kalır - ancak ayak parmaklarınızı sıcak tutmak için yorganı hareket ettirirseniz, başka bir yerde acı çekersiniz. Mercedes'in görevi daha büyük bir yorgan yapmak oldu, böylece her şey yorganın altında kalacaktı.

Mercedes bu sorunla başa çıkma konusunda kesinlikle yalnız değil, çünkü bu her takımın karşılaştığı bir şey.

Ferrari'den Jock Clear'ın dediği gibi: "Biz her zaman aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. Bu boşluğu kapatmak sadece denge penceresini kapatmaktır - araca yüksek hız ve düşük hızda çok tutarlı bir denge vermek, böylece [sürücüler] ne elde edeceklerini bilirler."

"Bu araçlar 18 ay önce piyasaya sürüldüğünde biraz dağınıktılar. Bazı hızlarda gerçekten çok iyiydiler, bazı hızlarda ise 'aman Tanrım, bu araç berbat' diyorlardı. Ve hepimiz bu denge kaymasını ya da denge penceresini daraltıyoruz."

Mevcut zemin etkisi döneminde Mercedes için birçok yanlış şafaktan sonra, takım en son güncelleme odağının Red Bull ile eşleşmek için gereken hızı sağlayacağından emin değil.

Ancak teknik direktör James Allison'a göre, nihayet doğru yönde ilerledikleri ve "küçük yorgan" sorununun üstesinden gelebilecekleri konusunda net bir his var.

James Allison, Teknik Direktör, Mercedes-AMG F1 Takımı, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Allison, "Sanırım yavaş yavaş o noktaya geliyoruz. Bu pist muhtemelen bu açıdan daha kolay olanlardan biri çünkü viraj hızı aralığı o kadar yüksek değil."

"Bu hepimizin karşılaştığı bir durum ve sanırım bunu ele almakta diğerlerinden biraz daha yavaş kaldık. Ancak önümüzdeki yarışlarda bunun giderek ortadan kalktığını göreceksiniz." dedi.