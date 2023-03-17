Mercedes, kritik toplantının ardından "eylem planı" hazırladı

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Bahreyn'deki ilk yarışta pek iyi bir performans sergileyemeyen Mercedes, yeni W14 ile beklediği ilerlemeyi kaydedemediğini ve planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını kabul etti.

Takımın üst düzey yönetimi, Bahreyn yarışından sonraki salı günü pilotlar ve mühendislik ekibiyle yoğun bir toplantı yaptı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde konuşan Russell, takımın kısa, orta ve uzun vadede hangi adımları atması gerektiği üzerinde çalıştığını belirtti.

Russell, "Bir araya geldik ve çok iyi, dürüst, açık konuşmalar yaptık."

"İlk etapta kendimizi bu duruma nasıl soktuğumuza dair pek çok soru yanıtlandı."

"Ayrıca, bu durumdan çıkmak adına kısa ve orta vadede ne yapmamız gerektiğini ve nasıl bir yolda ilerlemek istediğimizi konuştuk."

"Bizi zafere götüreceğine inandığımız yola girmek adına yapılması gereken değişiklikleri zaten yaptık." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, is interviewed after Qualifying Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell, Mercedes'in planlarının ayrıntıları hakkında bilgi vermedi fakat halihazırda sahip olduklarına odaklanmak yerine, konsept değişikliği yapabileceklerini söyledi

"Konsept değişikliğinin riskler taşıdığını biliyoruz fakat hepimiz artık doğru yolda olmadığımızı ve kış boyunca belirlediğimiz hedeflerin doğru hedefler olmadığını söyleyecek bilgiye sahibiz."

"Mümkün olan en kısa sürede yön değiştirmemiz gerekiyor."

"Bu kararlar zaten çoktan alındı ve geçen salı gününden bu yana bu kararlar doğrultusunda çalışmaya başladık. Bunların araca ne kadar çabuk aktarılabileceği ve ne kadar çabuk performansa dönüşeceği ise soru işareti"

Fazla muhafazakâr

Russell, toplantıdan çıkan sonuçlardan birinin, Mercedes'in 2023 aracında zıplama sorunlarını azaltmak adına fazla muhafazakâr davrandığı olduğunu öne sürdü.

"W13'e baktığınızda, araç tasarımı ve zıplama konusunda çok agresif davrandığımızı görüyorsunuz. Bu bizi sınırlayan en büyük şeydi."

"12 ay sonra, bunların hiçbirini yaşamadığımız bir konumda olmak istedik ve muhtemelen ters yönde aşırıya kaçtık. Yani zıplamayı azaltmak için performanstan ve yere basma gücünden çok fazla ödün verdik."

"FIA'nın kış boyunca uyguladığı değişikliklerin sorunlarımızın çoğunu çözdüğünü öğrendik."

"Muhtemelen çok muhafazakâr davrandık. Şimdi kaybettiğimiz performansın bir kısmını geri kazanabiliriz. Red Bull'a kıyasla olan bir saniyelik farka mı denk geliyor? Hayır. Felsefemizle doğru yolda olduğumuzu düşünüyor muyuz? Muhtemelen hayır."

Russell ayrıca Mercedes'in geçen yılki Brezilya Grand Prix'sinde kazandığı zafer nedeniyle zeropod konseptine sadık kalmış olabileceğini kabul etti.

"Belki de Brezilya bizi biraz yanlış bir yola sürükledi çünkü orada geliştiğimizi ve doğru yönde ilerlediğimizi hissetmiştik."

"Bunun da biraz analiz edilmesi gerekiyor çünkü geçen yıl boyunca geliştik. Özellikle yılın sonuna doğru, gerçekten bir şeylerin yoluna girdiğini düşündük ve W14 muhtemelen geçen yılın sonunda sahip olduğumuz aracın daha uç versiyonuydu."

"Fakat diğerleri farklı yönlere gittiler. Biz ise kendi yönümüzde daha da ilerledik ve doğru olan bu değildi."