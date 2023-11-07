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Mercedes: "Korkunç Brezilya GP, 2024'te tamamen yeni bir tasarıma geçmenin doğruluğunu kanıtladı"

Mercedes, kötü geçen Brezilya Grand Prix'sinin, gelecek yıl tamamen yeni bir Formula 1 aracı tasarlama kararının doğruluğunu gösterdiğini söylüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Mechanics of the Mercedes AMG team work on the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on the grid before the race

Mevcut W14 ile hedeflediği noktanın çok uzağında kalan Alman üretici, 2024 için tamamen yeni bir Formula 1 aracı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor.

Büyük bir yön değişikliği, son iki yılda edindikleri tüm bilgiyle her şeye baştan başlayacakları anlamına geliyor ve pek çok risk taşıyor fakat takım artık mevcut konseptin bir başarı sağlayacağına ikna olmamış durumda.

Geçen yıl Interlagos'ta gerçekleştirilen yarışta zafere ulaşan Alman üretici, bu yıl sezonun en kötü performanslarından birisini sergiledi ve Lewis Hamilton artık bu araçla iki yarışı kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Takım patronu Wolff, Brezilya'daki durumun mevcut düzenlemeleri anlama konusundaki güvenlerini sarsıp sarsmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, bence attığımız adımların gerekli olduğunu daha da gösterdi."

"Yani en azından temelde değişim yönünün doğru olduğunu biliyoruz."

"Geçen yıl, Cumartesi ve Pazar günleri rakiplerinizi yerle bir ettiğiniz bir Interlagos hafta sonundan çıkmıştık ve kafamızda soru işaretleri vardı."

"Şimdi durum oldukça açık; takım olarak korkunç hissediyoruz. Keşke yeni sezona başlayabilsek de yeni araca konsantre olabilsek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, battles with Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, battles with Lando Norris, McLaren MCL60


Mercedes, Brezilya'da o kadar büyük bir çıkmazda kalmış ki araç ayarlarında değişiklik yapmak için kapalı park kurallarını delip, pit yolundan başlamayı düşünmüş.

Ancak Wolff'a göre neyi değiştireceklerini bilmedikleri için bu plandan vazgeçilmiş.

"Temel olarak nerede değişiklik yapacağımızı bilmiyorduk, çünkü çok daha büyük bir sorun vardı. Pit yolundan başlamayı tabii ki düşündük fakat en yüksek puanları almaya çalışırken, muhtemelen böyle başlamak doğruydu."

Mercedes, bu yılki araçta neyin yanlış gittiğini bildiğine inanıyor. Görünüşe bakılırsa hedeflenen sürüş yüksekliği/aero platform çok muhafazakâr olduğu için performans kaybına yol açtı.

Gelecek yılki araç muhtemelen yere çok daha yakın bir şekilde çalışacak fakat bu yolun izlendiği W13'te büyük dalgalanma problemleri vardı. Yine de edinilen deneyimlerle her şeyin daha iyi gitmesi bekleniyor.

Fakat Wolff, hiçbir şeyi hafife almıyor.

"13 yıl boyunca kendimi hiç iyimser ya da kendinden emin hissetmedim. Bu belki de daha çok benim ve beynimin sorunu: bardağın yarısını hep boş görürüm."

"Şu anda bildiğimiz tek şey, aracı kökten değiştiriyor olmamız ve son 8 yılda ön sıralardaki güçlü yapımıza ya da yetenekli insan kaynağına kıyasla kötü durumda olduğumuz."

"Bu araç  ve aracın gelişimi için ortaya koyduğumuz çaba, doğru olmayan bir şeyin üzerine koyulmuş bir yara bandı gibi."

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