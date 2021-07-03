Mercedes, kontrat görüşmeleriyle Hamilton'ın dikkatini dağıtmak istememiş

Alman üretici, bu yıl şampiyonadaki rakibi Red Bull ile yakın mücadeleye kilitlenmiş durumda ve Avusturyalı ekip son dört yarışın tamamını kazanarak önemli bir ivme yakaladı.

Mercedes, Red Bull'un arayı açmasına izin vermemek için mümkün olan her şeyi yapmakta kararlı olduğunu zaten ortaya koydu ve bu açıdan kontrat görüşmelerinin uzun süre boyunca devam etmesi ideal olmazdı.

Bu yüzden geçtiğimiz haftalarda başlayan kontrat görüşmeleri Avusturya GP öncesi sonuçlandı ve Hamilton, 2023 sonuna kadar kendisini Mercedes'te tutacak olan iki yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

Wolff, takımın Hamilton'la devam etmek istediğini ve bu yüzden, dikkatinin dağılmaması için kontrat görüşmelerini bir an önce tamamladıklarını söyledi.

Wolff, "Formula 1'de 2022'den itibaren yeni bir döneme giriyoruz ve böyle bir dönemde takımımızda Lewis'ten daha iyi bir sürücü isteyemezdik. Bu spordaki başarıları her şeyi anlatıyor ve sahip olduğu tecrübe, hız ve yarış becerileriyle beraber formunun zirvesinde."

"Bu yıl karşı karşıya olduğumuz mücadelenin tadını çıkarıyoruz ve pist üstündeki rekabette hiçbir şekilde dikkat dağınıklığı yaşanmaması adına bu sözleşmeyi erkenden imzalamak istedik. Her zaman, Lewis'in yarış aşkına sahip olduğu sürece, istediği kadar devam edebileceğini söylemiştim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton'un F1'de kaldığı haberi, yedi kez dünya şampiyonunun devam etmesinden memnun olan F1 CEO'su Stefano Domenicali tarafından hoş karşılandı.

Domenicali, "Bu, Formula 1 için harika bir haber. Lewis'in F1'de en az iki yıl daha devam edecek olmasından memnunum."

“Bu sporda elde ettiği şeyler inanılmaz ve yapabileceği daha fazla şey olduğunu düşünüyorum. Yarış pistinde ve dışında, dünya çapında bir yıldız ve Formula 1 üzerindeki olumlu etkisi gerçekten büyük." dedi.