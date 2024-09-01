Mercedes koltuğunun 'resmi olarak' dolması Hamilton'ı duygulandırmış

İngiliz pilotun Mercedes'ten ayrılacağı şubat ayında teyit edilmişti ancak Mercedes, yerine kimin geleceğini kararlaştırmak için uzun süre bekledi.

Bir süredir Antonelli'nin takıma geleceği söylentileri var olsa da Hamilton için, ayrılışının gerçekliği cumartesi sabahı resmi açıklama yapılana kadar hissedilmedi.

Hamilton, "Uzun süredir sahip olduğum koltuğuma artık başkasının oturacağının resmi olarak teyit edilmesi çok gerçeküstüydü."

"Bu yüzden bu sabah oldukça duygusaldı." dedi.

Yedi kez dünya şampiyonu, Mercedes tarafından yapılan açıklamanın ardından 2025 yılında koltuğuna oturacak olan Antonelli'yi tebrik etmekte gecikmedi.

Hamilton, Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Tebrikler Kimi Antonelli. Gelecek yıl George ile birlikte takıma çok şey katacağından hiç şüphem yok."