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Mercedes kışın güç ünitesi yazılımına ve dayanıklılığa odaklanmış

Mercedes'ten Hywel Thomas, 2024 sezonu öncesinde hem motor yazılımını geliştirmek hem de dayanıklılığı arttırmak için çok çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Güç ünitesi gelişimi dondurulsa da, takımlar dayanıklılık tarafında güncelleme yapabiliyor ve ayrıca yazılım üzerinde de çalışıyor.

Bu sayede motordan daha fazla performans almak mümkün oluyor.

Bugün konuşan Mercedes'in motor şefi Hywel Thomas, yapılan çalışmaları şöyle özetledi: "Mevcut yönetmelikler altında güç ünitesi üzerinde çok az çalışma yapabiliyoruz."

"Gerektiğinde dayanıklılık güncellemeleri yapmamıza izin veriliyor; ayrıca her yıl tek bir yazılım değişikliği yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun üzerinde çalıştık."

"Bu iki alanda da güç ünitesini geliştirme fırsatını değerlendirdik. Dondurulmuş olmasına rağmen tüm güç ünitesi üreticileri için ana konu dayanıklılık."

"Yarışları bitirememek şampiyona sonucuna çok fazla zarar veriyor, bu nedenle dayanıklılık her zaman büyük bir odak noktası. Elbette her zaman performansa ve yönetmelikler dahilinde bulmamız gereken saniyelere bakıyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

"Bunu zorlaştıran bir diğer husus da, 2026 kurallarına daha fazla odaklanmaya başladığımız için dyno saati sayısının yıldan yıla azalıyor olması."

Thomas, güç ünitesi departmanı olarak, şasi tarafının isteklerine mümkün olduğunca uyum sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

"Güç ünitesi departmanı olarak, şasi tarafındaki arkadaşlarımızla çok yakın çalışarak araçta yapılan değişikliklerin bizim tarafımıza yansıtıldığından emin olmaya çalıştık."

"Bu, parçaların birbiriyle çakışmasını engelliyor ve soğutma sistemlerinin doğru şekilde çalışmasını sağlıyor. Brackley'de dyno testleri yaptık, ki bu da bizi shakedown ve sezon öncesi testine hazırladı."

"Garaj kapıları açılır açılmaz piste çıkmaya hazır olmak istiyoruz çünkü Bahreyn'deki üç gün boyunca sadece sınırlı vaktimiz olacak."

"Her tur hayati önem taşıyor, bu nedenle pist üstündeki çalışmalarımızı en üst düzeye çıkarmak istiyoruz.

"Bir güç ünitesinin, ömrünün sonuna geldiğinde başlangıçta ürettiği kadar güç üretmeyeceğini biliyoruz. Ayrıca finiş görememenin aldığımız puanlara büyük ölçüde zarar verdiğini de biliyoruz, bu nedenle dayanıklılık çok önemli."

"Sezon boyunca dört güç ünitesine sahip olmamıza izin veren düzenlemelerdeki son değişiklik bize yardımcı oldu."

"Ancak F1 tarihinin en uzun takviminde, mümkün olan en dayanıklı ve performanslı ürünü yaratma becerimiz için büyük bir sınav olacak."

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