Mercedes, kırmızı bayrak koşullarının netleştirilmesini istiyor

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Melbourne'deki yarış üç kez kırmızı bayrakla durduruldu ve finişten sonra birçok kişi, bu kadar çok duraksamaya gerek olmadığını iddia etti.

Mercedes takımının patronu Toto Wolff, kuralların kırmızı bayrak koşullarını daha açık şekilde tanımlaması gerektiğine inanıyor. Böylece gelecekte kırmızı bayrakların ortaya çıkmasının, katılımcıları ya da taraftarları pek şaşırtmayacağı görüşünde.

Wolff, "Formula 1'in bu kadar başarılı olmasının nedeni herkesin kurallara uyması ama aynı zamanda eğlenceli bir spor olması."

"Herkesin belirli durumların nasıl yorumlanabileceğini anlaması halinde herhangi bir sorun görmüyorum."

"Pistte hangi koşullar altında sanal güvenlik aracı, hangi koşullar altında gerçek güvenlik aracı veya kırmızı bayrak çıkacağını bilmemiz gerekiyor."

"Önemli olan herkesin kuralları anlaması. Kırmızı bayrakların gerekli olduğu durumları netleştirmemiz gerekiyor."

"Yarışları daha heyecanlı hale getiren çözümleri desteklerim, ki bence yeniden başlangıçlar harika bir fikir fakat bunların herkes için sürpriz olması bence biraz fazla ileriye gidiyor."

"Kurallar sporun ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla sanal Güvenlik Aracı modunun ne zaman aktif olacağını, gerçek Güvenlik Aracının ne zaman çıkacağını ve yarışın ne zaman kırmızı bayraklarla durulacağını belirlemek için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images