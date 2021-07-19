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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes, Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde ilk turdaki temasın ardından Lewis Hamilton'ın aracında hasar oluştuğunu ve eğer kırmızı bayrak çıkmasaydı, İngiliz pilotun yarış dışı kalacağını düşünüyor.

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

Silverstone yarışının ilk turunda liderlik için mücadele eden Hamilton, Copse Virajı'nda Verstappen'le temas yaşamıştı. Hamilton'ın sol ön tekerleği, Verstappen'in sağ arka tekerleğine çarptı ve bu temas, Red Bull pilotunu bariyerlere gönderirken, Hamilton yarışa devam edebildi.

Bariyerlerde büyük hasar oluştu ve aynı zamanda, Verstappen de araçtan bir süre çıkamadığı için yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Bu sayede hem hakemlere daha fazla zaman verildi hem de Verstappen hastaneye götürüldü.

Mercedes, bu kırmızı bayrak sürecinde hemen Hamilton'ın aracını incelemeye başladı ve temas sonrası ortaya çıkan hasarı değerlendirdi. İngiliz pilotun sol ön tekerleğinin jant kısmında bir sorun tespit edildi ve parçalar, kırmızı bayrak sürecinde değiştirildi.

Hamilton pistte kalsaydı, potansiyel olarak sorunlar tespit edilemeyecekti ve Mercedes'in pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, eğer kırmızı bayrak çıkmasaydı muhtemelen yarışı bırakmak zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Britanya GP sonrası konuşan Shovlin şöyle dedi: "Teması yaşadığımız sol ön jantta hasar tespit ettik ve bu yüzden kırmızı bayrak çıkmasaydı, [Hamilton] yarış dışı kalırdı."

"Bunun dışında pek fazla hasar yoktu. Lastik sıcaklık sensörü yerinden oynamıştı ve bu yüzden sallanıyordu fakat şaşırtıcı şekilde ön kanadın en önemsiz kısmı buydu ve hasar alan tek şey de bu oldu."

Hamilton, Verstappen'le temastan ötürü 10 saniyelik bir zaman cezası aldı ve Hamilton, kaybettiği zamana rağmen Charles Leclerc'i geçerek galibiyete uzandı.

Mercedes'in yarış stratejistleri, Hamilton'ın bitime iki tur kala Leclerc'i yakalayacağını tahmin ediyordu. İngiliz pilot son bölümde hiç tempo kaybı yaşamadı ve zafere ulaştı.

Shovlin, "Stratejistlerimize dayanarak bitime iki tur kala onu yakalayacağımızı düşünüyorduk. Onu yakalamamıza 5 tur kala normalde lastiklerin performansının düşmesini beklersiniz ama Lewis'in her turda Charles'a karşı 0.8 saniyelik bir avantaj yakaladığını gördük."

"Lewis performans kaybetmedi ve denge de iyiydi. Doğruyu söylemek gerekirse takım radyosunda, Lewis'in sesini duyduğunuzda, söylediklerinden bunu anlayabiliyordunuz."

"Bu geçişi, bugün yapacağını kafasına koyduğunu görebiliyorsunuz ve dürüst olmak gerekirse, pit duvarında oturup son bölümde yaptığı şeyi seyretmek gerçekten güzeldi çünkü bu, harika ve kesinlikle hak edilmiş bir zaferdi." dedi.

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