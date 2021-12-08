Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi

Mercedes, geçen haftaki Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde Kingspan'i yeni ortak olarak atadı ancak şirketin Grenfell Tower felaketine karışması nedeniyle tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Kingspan'in yalıtımı, kulenin dışında kullanılan ürünlerden biriydi ve 72 kişinin ölümüne neden olan trajedideki rolü, kamu sorgulamasında soruşturuluyor.

Hayatta kalanlardan ve yaslı aile üyelerinden oluşan Grenfell United baskı grubu, Kingspan sponsorluk anlaşmasından tiksindiklerini ifade etmek için Mercedes F1 patronu Toto Wolff'a yazdı.

İngiltere hükümet bakanı Michael Gove da Wolff'a açık bir mektup yazarak anlaşmayı yeniden gözden geçirmesini istedi ve İngiliz hükümetinin motor sporları için reklam kurallarını değiştirebileceği konusunda uyardı.

Wolff, cumartesi günü Mercedes'in Kingspan ile olan anlaşmasını yeniden değerlendirebileceğini ima etti ve takım çarşamba günü Abu Dhabi sezon finali öncesinde anlaşmanın karşılıklı rıza ile sonlandırıldığını duyurdu.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, "Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı ve Kingspan bugün, ortaklıklarını sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurdular."

“Geçen hafta duyurulan yeni ortaklık, Kingspan'in takım için yeni bir Sürdürülebilirlik Çalışma Grubuna başkanlık etmesini içeriyordu ve takımın gelecekteki kampüsü için çevresel açıdan sürdürülebilir çözümlerle karbon azaltımı sağlamak amaçlanmıştı."

"Ancak her iki taraf da daha sonra, amaçlanan olumlu etkiye rağmen, ortaklığın mevcut durumda ilerlemesinin uygun olmadığı sonucuna vardık ve bu nedenle derhal yürürlükten kaldırılması konusunda anlaştık." denildi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Kingspan, kendi açıklamasında, "Son günlerde ortaya çıkan hassasiyetlerin farkındayız ve bu nedenle, mevcut durumda ilerlemenin uygun olmadığı konusunda ortaklaşa karar verdik." dedi.

Kingspan ayrıca, "Grenfell Tower'ın yenilenmesinde hiçbir rolü olmadıklarını" ve İngiltere'deki yalıtım işinin, "Grenfell Tower soruşturmasının temel bir katılımcısı olduğunu ve soruşturmanın önemli çalışmalarını tam olarak desteklediğini" söyleyerek karşılaştığı bazı tepkilere yanıt verdi.

Açıklamada, “Soruşturma boyunca ortaya çıkan, kesinlikle kabul edilemez tarihsel tutumu ve e-postaları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz.”

"Kingspan Insulation UK işletmemizde küçük bir grup çalışanın bu eylemleri için içtenlikle özür diledik. Bu, Kingspan'in kültürünü veya değerlerini hiçbir şekilde yansıtmaz." denildi