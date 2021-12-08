Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"
Formula 1 Haberler

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Mercedes, geçen hafta tepkilerle karşılaştıktan sonra Kingspan ile Formula 1 sponsorluk anlaşmasını derhal sona erdirdiğini duyurdu.

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi

Mercedes, geçen haftaki Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde Kingspan'i yeni ortak olarak atadı ancak şirketin Grenfell Tower felaketine karışması nedeniyle tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Kingspan'in yalıtımı, kulenin dışında kullanılan ürünlerden biriydi ve 72 kişinin ölümüne neden olan trajedideki rolü, kamu sorgulamasında soruşturuluyor.

Hayatta kalanlardan ve yaslı aile üyelerinden oluşan Grenfell United baskı grubu, Kingspan sponsorluk anlaşmasından tiksindiklerini ifade etmek için Mercedes F1 patronu Toto Wolff'a yazdı.

İngiltere hükümet bakanı Michael Gove da Wolff'a açık bir mektup yazarak anlaşmayı yeniden gözden geçirmesini istedi ve İngiliz hükümetinin motor sporları için reklam kurallarını değiştirebileceği konusunda uyardı.

Wolff, cumartesi günü Mercedes'in Kingspan ile olan anlaşmasını yeniden değerlendirebileceğini ima etti ve takım çarşamba günü Abu Dhabi sezon finali öncesinde anlaşmanın karşılıklı rıza ile sonlandırıldığını duyurdu.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, "Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı ve Kingspan bugün, ortaklıklarını sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurdular."

“Geçen hafta duyurulan yeni ortaklık, Kingspan'in takım için yeni bir Sürdürülebilirlik Çalışma Grubuna başkanlık etmesini içeriyordu ve takımın gelecekteki kampüsü için çevresel açıdan sürdürülebilir çözümlerle karbon azaltımı sağlamak amaçlanmıştı."

"Ancak her iki taraf da daha sonra, amaçlanan olumlu etkiye rağmen, ortaklığın mevcut durumda ilerlemesinin uygun olmadığı sonucuna vardık ve bu nedenle derhal yürürlükten kaldırılması konusunda anlaştık." denildi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Kingspan, kendi açıklamasında, "Son günlerde ortaya çıkan hassasiyetlerin farkındayız ve bu nedenle, mevcut durumda ilerlemenin uygun olmadığı konusunda ortaklaşa karar verdik." dedi.

Kingspan ayrıca, "Grenfell Tower'ın yenilenmesinde hiçbir rolü olmadıklarını" ve İngiltere'deki yalıtım işinin, "Grenfell Tower soruşturmasının temel bir katılımcısı olduğunu ve soruşturmanın önemli çalışmalarını tam olarak desteklediğini" söyleyerek karşılaştığı bazı tepkilere yanıt verdi.

Açıklamada, “Soruşturma boyunca ortaya çıkan, kesinlikle kabul edilemez tarihsel tutumu ve e-postaları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz.”

"Kingspan Insulation UK işletmemizde küçük bir grup çalışanın bu eylemleri için içtenlikle özür diledik. Bu, Kingspan'in kültürünü veya değerlerini hiçbir şekilde yansıtmaz." denildi

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"
Önceki haber

Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Wolff, F1'in Abu Dhabi'deki sezon finalinde "karmaşık" durumdan kaçınmasını umuyor Suudi Arabistan GP
Formula 1

Wolff, F1'in Abu Dhabi'deki sezon finalinde "karmaşık" durumdan kaçınmasını umuyor

Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülüne aday gösterildi Suudi Arabistan GP
Formula 1

Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülüne aday gösterildi

Hamilton: "Verstappen, Suudi Arabistan'daki hamleleriyle sınırı aştı" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Hamilton: "Verstappen, Suudi Arabistan'daki hamleleriyle sınırı aştı"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Hamilton, Verstappen'in yol vermek için yavaşlayacağına dair hiçbir uyarı almamış Suudi Arabistan GP
Formula 1

Hamilton, Verstappen'in yol vermek için yavaşlayacağına dair hiçbir uyarı almamış

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir Suudi Arabistan GP
Formula 1

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını yeniden değerlendirebilir

Mercedes, Red Bull'un F1 sıralama turalarında neden bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor Suudi Arabistan GP
Formula 1

Mercedes, Red Bull'un F1 sıralama turalarında neden bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor

Son Haberler

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Kingspan F1 anlaşmasını derhal geçerli olmak üzere sona erdirdi

Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"

Red Bull'un Suudi Arabistan'a getirdiği küçük güncelleme, bekleneni vermemiş 
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un Suudi Arabistan'a getirdiği küçük güncelleme, bekleneni vermemiş 

Tyson Fury, Verstappen'in "kötü çocuk" gibi gösterilmesinden rahatsız
Formula 1 Formula 1

Tyson Fury, Verstappen'in "kötü çocuk" gibi gösterilmesinden rahatsız

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.