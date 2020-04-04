Mercedes, kesintilere rağmen Hamilton’ın tüm maaşını koruyacak

Daimler’in yeni başkanı Ola Kallenius, Mercedes’in Formula 1’e birkaç yıl daha devam etmeyi planladığını belirtmişti.

Ancak bunun için tek şart, sürücülerin maaşları gibi belirli harcamaları azaltmak olacak.

Yıllık 40 milyon euro kazanan ve bunu 2021’de muhtemelen arttırmak isteyen Lewis Hamilton, takımın ilk hedefi konumunda.

Bu maliyet azaltma açısından bakıldığında ve Alman üreticinin ana sürücüsüyle yolları ayırmak istememesi düşünüldüğünde, Monster Energy gibi hem Hamilton’a hem de Mercedes’e sponsor olan çeşitli ortaklarla, İngiliz sürücünün maaşının tamamını ödemek için yıllık katkılarını arttırma konusunda anlaşıldı.

Monster zaten her sene yaklaşık olarak 10 milyon euro civarında bir ödeme yapıyordu.

Bu durum, Ferrari’nin birkaç sene önce yaşadığı duruma benziyor. Ferrari, Fernando Alonso’nun istediği 30 milyon euro’luk maaşın tamamını ödemesi için Santander’le görüşmüştü.

Hamilton ise, McLaren’daki meslektaşlarının aksine herhangi bir gelir kaybı yaşamayacak.

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