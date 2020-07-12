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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Mercedes: "Kerblerdeki 'düzenli katliam' daha çok baş ağrısına yok açabilir"

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Mercedes: "Kerblerdeki 'düzenli katliam' daha çok baş ağrısına yok açabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
12 Tem 2020 10:44

Toto Wolff'a göre Red Bull Ring'de bulunan kerblerin araca verdiği zarar, özellikle Red Bull pilotu Max Verstappen'in pole pozisyonu sahibi Lewis Hamilton'ın hemen arkasında start alacak olmasıyla beraber, daha çok baş ağrısına yol açabilir.

Geçen hafta sonu Red Bull Ring'de yapılan Avusturya Grand Prix'sini, Valtteri Bottas ile kazanan Mercedes, her iki W11 aracında, kerblerin üzerinden geçmesi ile oluşan güçlü bir vibrasyon ile karşılaşmıştı ve bu da, her iki aracının birden vites kutusu sensör arızası yaşama ihtimalini ortaya çıkarmıştı.

Alman takım, her iki aracının birden aynı şekilde yarışmaya devam ettiği sürece geçen hafta yaşanan sorunun tekrardan başlarına gelebileceğini kabul etmişti, ancak Steiermark GP öncesinde, önlem almak amacıyla yeni tesisat kurulmuştu.

Mercedes sürücülerinin Pazar günkü yarışta kerbleri kullanıp kullanmayacağı sorusuna yanıt veren Wolff şunları söyledi: "Onları kullanma şansı olmayacakları turlar olacaktır."

"Max nerede olursa olsun - lider olsun veya arkamızda olsun - sabit bir hızla ilerlediği anda, bizim kerblerden kaçmamız pek mümkün olmayacaktır." 

"Bu olay tamamıyla süspansiyonumuzun düzenli bir şekilde katletmesiyle alakalı - bize baş ağrısı yaratabilecek şey bu."

"Bu yüzden pozisyonumuzda rahat hissettiğimiz anda kerblerden uzak duracağız. Bu sorunlar tamamen Avusturya ile alakalı bir konu."

Mercedes'in W11 aracı, sezonun en büyük - ve tartışmalı - icatlarından biri olan DAS sistemine sahip ve Red Bull, RB16 aracına getirdiği yeni çok kollu süspansiyon yaklaşımıyla büyük bir değişiklik yaptı.

Mercedes'in kerblerde yaşadığı sorunlar ve Red Bull pilotlarının hem kış testlerinde hem de Avusturya'daki iki yarış hafta sonunda attığı spinler sonrasında Wolff, takımların yaşadığı bu sorunların, 2020 takviminin sıkışık olan doğası sebebiyle, "yaşayarak öğrenildiğini" söyledi.

"Normalde bir sezona başladığınızda, bu güncellemelerin kat edilen yollar ile anlaşıldığını bilmeniz gerekiyor."

"Bu araçları Barcelona'da test ettik ve daha sonrasında, onlara el sürmeden, dört aylık bir ara verdik."

"Daha sonrasında da araca güncellemeler getirdik, ki bunları daha öncesinde hiçbir antrenman seansında test etmedik."

"Ancak rekabetçiliğimizi korumak için bu güncellemeleri araca getirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bana göre tüm takımlar, pek çok şeyi yaşayarak öğreniyorlar."

"Ve tabii ki de aracını ve sistemlerini daha iyi anlayanlar, bir avantaja sahip olacaklardır. Yapılan yarışın içinde başka bir yarış daha bulunmakta ve bu çok heyecan verici bir durum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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