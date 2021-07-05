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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes pist üstü mühendisliği şefi Andrew Shovlin, Avusturya’da hüsrana uğratıcı sıralamaların ardından “kendi sorunlarını kendilerinin yarattığını” ve bu yüzden, Max Verstappen’e meydan okuyabilme şansını kaçırdıklarını söyledi.

Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık”

Verstappen, pazar günü yarışta Red Bull’un üst üste 5. galibiyetini kazandı ve pilotlar şampiyonasında Lewis Hamilton’la olan puan farkını 32’ye çıkardı.

Hamilton ise aracının arka tarafı hasar aldıktan sonra kendi deyimiyle “kolaylıkla kazanabileceği ikinciliği” kaçırdı. 7 kez dünya şampiyonu, takım arkadaşı Valtteri Bottas ve McLaren pilotu Lando Norris’in arkasında 4. sırada finiş gördü.

Buna rağmen cumartesi günkü sıralama turlarında 4. ve 5. sıraya yerleşen Mercedes pilotları, yarışta 2. ve 4. olarak daha iyi sonuçlar elde ettiler. Fakat Mercedes pist üstü mühendisliği şefi Shovlin, takımın “bu sonuçtan memnun olmadığını” söyledi.

Shovlin, “Bence ikincilik ve üçüncülükten tatmin olabilirdik ve gerçekçi baktığımızda yapabileceğimizin en iyisi buydu.”

“Dünkü kötü sıralama turlarıyla kendi sorunlarımızı kendimiz yaratmış olduk. Bu nedenle, bu Max’e meydan okumayı aklımızdan geçirmeyi bile çok, çok zor bir hale getirdi.”

“Gerçekten [Max'in] yarış hızı çok güçlüydü, bu yüzden eğer Lewis onun hemen arkasında bir bölüm geçirseydi bile onların işini zorlaştıramazdık.”

“Aracımız en iyi şekilde çalışmıyor ama buna ek olarak Lewis’in aracının arka kısmında bazı aero parçalarının bozulmasının ardından çok fazla performans kaybetti ve ikincilikten dördüncülüğe gerilemesinin sebebi buydu.”

“Genel anlamda, hem performans açısından hem de aracı bir parça halinde tutmamız gerektiği için sinir bozucuydu.”

Ayrıca sıralama turlarında Mercedes pilotları, iki Red Bull pilotunun yanı sıra McLaren’ın genç pilotu Lando Norris’in de gerisinde kaldı. Yarışın ilk bölümünün büyük bir kısmını da Norris, Bottas ve Hamilton’ın önünde geçirdi.

Hamilton, 20. turda Norris’i geçmeyi başarana kadar kadar Verstappen, ön tarafta farkı 9 saniyeye çıkarmıştı.

Fakat aslında Mercedes, cuma günü etkileyici bir performans ortaya koymuş ve ikinci antrenman seansında ilk iki sıraya yerleşmişti.

Shovlin, Avusturya’da kullanılan daha yumuşak C5 lastiklerin, Mercedes’lerde cuma gününe kıyasla cumartesi çok iyi çalışmadığını ve lastiklerin daha sıcak koşullarda daha az performans gösterdiklerini söyledi.

“Burada genel anlamda zaten çok güçlü değildik.”

“Red Bull’la olan farkımız bunu tam olarak yansıtmıyor, McLaren’ın da baskısı altındaydık ve Lando harika bir iş çıkardı, ardından önümüzde finiş gördü.”

“Bu pist aracımıza uymuyor ve buradaki iki yarışta hiç ilerleme kaydedemedik. Bu yüzden, bu uzun vadede bakmamız gereken bir şeyler var gibi hissettiriyor.”

“Ayrıca daha yumuşak C5 lastikler, cuma gününün aksine cumartesi günü sıcak koşullarda bize istediğimizi vermiyordu. Bu yüzden, bu da incelememiz gereken başka bir soru.”

“Aşırı derecede yanlış yaptığımız bir şey yoktu ama performansımıza bakarsanız, bir şeyi doğru şekilde yapmadığımızı kabul etmemiz gerek.”

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