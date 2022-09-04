Mercedes, kendi güneş enerjisi çiftliğini kuruyor, çiftlik 6 milyon sterline mal olacak

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Birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu dünya genelinde olduğu gibi İngiltere'de de enerji fiyatları ciddi anlamda artmış vaziyette, ancak faturalara üst sınır getirecek bir sistem olmadığı için işletmeler durumdan çok daha kötü etkilenmekte.

Ocak ayından bu yana boyunca enerji maliyetlerinin üç katına çıktığını tespit eden Mercedes, fiyatların yeniden yükselmesini ve kış boyunca durumun daha da kötüleşmesini bekliyor.

F1 takımının işinden ödün vermeden elektrik kullanımını azaltmak için çok az seçeneği bulunuyor, dolayısıyla Mercedes takım patronu Toto Wolff, durumu nasıl iyileştirecekleri konusunda farklı çözümlere yöneldiklerini söylüyor -bu çözüm, bir güneş enerjisi geliştiricisi ve fon sağlayıcısı ile ortaklaşa bir güneş enerjisi çiftliğine yatırım yaparak uzun vadede enerji maliyetlerini azaltmak.

Çiftlik fabrika yakınında henüz belirlenmemiş bir yerde kurulacak ve fabrikaya doğrudan güç sağlanacak.

Motorsport.com tarafından Mercedes'in İngiltere'de giderek büyüyen enerji fiyatları krizine nasıl tepki verdiği sorulan Wolff, "Brackley'deki enerji maliyetlerimiz üç katına yükseldi. Burada milyonlardan bahsediyoruz: sadece enerji maliyetlerinde 2 milyon ila 6 milyon sterlin zarardayız. Hava taşımacılığı ücretleri da muazzam ölçüde arttı."

"F1'i yüksek teknolojinin hakim olduğu bir endüstri olarak görmeye çalışıyorum, bu nedenle pozitif davranacak ve enerji sağlamak için devasa bir güneş enerjisi çiftliği oluşturacağız."

"Bugün yüzde 100 yeşil enerjiye geçiş yapsak bile, tamamen karbon nötr olmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

Mercedes Brixworth engine factory Photo by: Mercedes AMG

Güneş enerjisi çiftliği planları henüz başlangıç aşamasında ve çiftliğin 2024 yılına kadar faaliyete geçmesi beklenmiyor. Yine de Wolff, bunun hem mali açıdan hem de sürdürülebilirlik planlarına yardımcı olması açısından büyük bir yatırım olacağını düşünüyor.

Wolff, "Kendi güneş enerjisi çiftliğimizi kurmak için kendimize oldukça aşırı, oldukça iddialı hedefler koyduk."

"Bu yıl sürdürülebilir uçak yakıtını kullanımı için 1 milyon sterlinden fazla harcadık ve bunu yapmaya devam edeceğiz."

"Kısa ve orta vadedeki hedefimiz kendi güneş enerjisi çiftliğimizi kurmaktı -normalde yatırım 20 yıl içinde kendini amorti edecekti. Sanırım şimdi artan enerji fiyatlarıyla birlikte, enerji fiyatlarındaki gelişme ne olursa olsun, bunun çok daha kısa süreceğini iddia edebilirsiniz." dedi.

Wolff ayrıca, artan enerji faturalarının ailelerin mali durumları üzerindeki etkisi nedeniyle çalışanların maaşlarını arttırmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Mercedes takım patronu, "Özellikle alt kademe maaş alan personelimizin aşırı baskı altında olduğunu görebiliyoruz."

"Enerji maliyetleri giderlerinin büyük bir bölümünü oluşturuyor ve biz de buna tepki göstererek alım güçlerindeki göreceli kaybı telafi etmenin yollarını bulacağız." dedi.