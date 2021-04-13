Mercedes, kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalışıyor

2021 F1 sezonunda kurallarda yapılan değişiklikler, büyük ölçüde düşük eğimli araçları olumsuz etkilemiş görünüyor ancak diğer taraftan onlar, geçen seneden bu yana yaşadıkları kaybı telafi etmek için en çok zorlayan takımlar.

Gelin Mercedes'in bu mücadelede neler yaptığına, rakiplerine göre neden daha fazla zorlandığına bakalım.

Agresif taban

Mercedes, 2021 F1 aracı W12'nin tabanını sezon öncesi testlerde sonunda tanıttığında, rakiplerinden çok daha gelişmiş bir tasarıma sahip olduğu açıktı. İşte detaylar:

Mercedes AMG F1 W12 floor Photo by: Giorgio Piola

Takımlar bir süredir bu bölgede zeminin kenarlarını yukarı doğru kıvırıyordu. Ancak, tabanın üst ve alt tarafındaki hava akışının bir kısmının farklı oranlarda bölünmesi için Mercedes, bu yıl o bölüme sürekli azalan bir dizi dalgalı kısım ekledi. Bu, zeminde kesiklerin ve tamamen kapalı yarıkların kullanılmasını engelleyen yeni kurallarla ilişkili kayıpların bir bölümünün azaltılmasına yardımcı olacaktır. Her ne kadar kurallar orijinalde tabanın arka kısmında üçgen şeklinde kırpmayı gerektiriyor olsa da, Mercedes bazı rakipleri gibi tabanda kullanabileceği alandan feragat etti. Bunun sonucunda, tabanın kırpılmaya başlayan bölümünde Z şeklinde bir kesik oluşurken taban geriye doğru düz bir şekilde devam etti. Mercedes'in tabandaki düz bölümü, Red Bull gibi bazı rakiplerine göre daha kısa tutuldu. Mercedes, arka tekerleklerin ön kısmına denk gelen bölümde aerodinamik etki oluşturmak için dışarı doğru kıvrılmış ve üstten kapatılmış bazı kanatçık çözümleri kullandı. Difüzörün kenarı ile lastik arasındaki bölümde hava akışını yönlendirmek üzere farklı boylarda ve şekillerde uzun ve dikey kanatlar kullanılıyor.

Bunların dışında, griddeki herkesten farklı olarak, tabanın arka tekerleğin önüne gelen uç kısmı yukarı doğru kıvrılmış ve kıvrılan yerin alt tarafına Gurney kanatçık eklenmiş.

Mercedes, aracın arka tarafındaki kola şişesi bölgesinden geçen hava akımını arttırmak için bu alanı oldukça fazla büyüttü ve bunun için motor kapağının altındaki soğutma kanalları yükseltilerek sidepodun arka tarafının şekli değiştirildi.

Bu arada, tabanın vites kutusunun ve arka kaza yapısının altına inmesi için tabanın şeklini de elden geçirdi ve havanın içeri akması için daha fazla alan açtı.

Bu kadar yoğun değişikliğe rağmen, W12'nin belli şartlarda eskiden olduğu kadar stabil olmadığı açıktı. Yani, takımın sezonun kalan kısmında çalışmaları sürdürmesi gerekiyor.

Mercedes tabandaki kaybı telafi etmek için bazı detaylarda rakiplerinden daha çok çalışmış gibi görünse de, takımın nerede kaybettiğini anlamaya çalışmak için 2021'deki diğer kural değişikliklerinin bazılarının etkisine bakmanız gerekiyor.

Arka fren kanalının alt tarafına eklenen kanatçıklar, bu sene 40 mm daha kısa. Bu, herkes aynı kaderi yaşadığı için büyük bir sorun değil gibi görünebilir ancak bu kanatçıklar, tabana göre nerede olduğu ve aracın öne eğim açısına göre fark yaratabilir.

Her takım bu kanatçıkları farklı bir şekilde kullanabilir. Bu kanatçıkların kısalmasının, düşük öne eğim açısına sahip araçların çalışmasını olumsuz etkilediği görülüyor.

Fren kanalı üstündeki kanatçıklar dışında, difüzörde yer alan dikey sarkıt kanatlar da 50 mm'ye kadar kısaltıldı. Bunun ise mantıken yüksek eğimli araçlara zarar vermesi bekleniyordu.

Ancak düşük eğimli araçlar, difüzördeki sarkıtların yere yakın olmasıyla iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştı. Bu durumda, sarkıtların kısalması nedeniyle de düşük eğimli araçların difüzörleri eskiye göre daha az verimli kullanabildiği düşünülüyor.

Red Bull yakalıyor

Red Bull RB16B'de, geçen sene Mercedes'in tasarımından ilham alınarak hazırlanan yeni arka süspansiyon tasarımı bulunuyor.

Her iki takımın böyle bir tasarım kullanmasının birinci nedeni aerodinamik. Takımlar bu şekilde her bir süspansiyon parçasını, aerodinamik açıdan en ideal yerde konumlandırıyor.

Red Bull, kullanabileceği gelişim jetonu kısıtlı olduğu için tam olarak Mercedes tasarımının aynısını hazırlamadı. Ancak yine de aracın arkasındaki hava akımını iyileştirecek değişiklikler yapabildi.

Red Bull'daki en büyük fark mavi renk ile öne çıkarılan rot kolunun pozisyonu. Takım bu parçayı düzeneğinin önüne taşıdı ve salıncak kemiğini etkili bir şekilde ters çevirdi, böylece arka kolu olabildiğince yükseğe ve geriye doğru monte edebildi.

Bu değişiklik için, aracın arka yapısında yapılan değişiklikleri hafife almamak lazım. Bu değişiklikle her ne kadar maksimum aerodinamik avantaj hedeflense de, aracın arkasına kazancın önüne geçecek kadar ağırlık eklememek önemliydi.

Mercedes AMG F1 W11 rear suspension Photo by: Giorgio Piola

Mercedes W11 ve W12'nin en arkada yer alan süspansiyon kolları, vites kutusundan ziyade arka kaza yapısına bağlandı.

Red Bull, bu konuda Mercedes kadar ileriye gidemedi çünkü bunu yapabilmesi için kaza yapısını da değiştirebileceği gelişim jetonlarına ihtiyacı vardı.