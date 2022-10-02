Mercedes, kaybedilen performansı geri almaya başladıklarını düşünüyor

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Yeni kurallara uyum sağlayamayan ve sıfır sidepod konseptini benimseyen W13'ten birçok sorun nedeniyle tam anlamıyla faydalanamayan Mercedes, bu sezon şampiyonluk mücadelesinin bir parçası olamadı -hatta takımın son altı yarış kala zaferi bile yok.

Takımın gelecek sene hızlıca toplanması da bütçe sınırı nedeniyle kolay olmayacak, nitekim rakiplerinin bulduğu çözümleri uygulamak için getirilen her parça ekstra masraf demek.

Ancak gelecek yıl için bütçelerin sıfırlanması ve W13'ün eksik yönlerini artık çok daha iyi kavramış olmaları nedeniyle Mercedes, W14 ile kaydedeceği ilerleme konusunda iyimser.

Autosport/Motorsport.com tarafından Mercedes'in 2023'te izleyeceği yaklaşım sorulan takım patronu Toto Wolff şunları söyledi: "Bu sektörde tersine çevirmeye çalıştığımız gemi biraz petrol tankerine benziyor."

"Öncelikle performans düşüklüğünüzün temel nedeninin ne olduğunu anlamalısınız. Sonra da aşama aşama ilerlemeniz gerekir; ilk katmanda neler var, ikinci katmanda neler var? nedir? Gerçekten tüm soruların üstesinden gelebiliyor muyuz?"

"Cevabım hayır, gelemiyoruz. Ama bence kaybettiğimiz performansın büyük bir kısmını yeniden bulduk."

"Bu yıl için herhangi bir değişiklik yapamayız, bu performansı gelecek yıl kullanacağız."

"Ancak gelecek yıl dünya şampiyonluğu için mücadele edeceğimizi söylemek için kendime tamamen güvenmiyorum. Amacımız ve beklentimiz bu fakat daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Yavaş virajlarda hızlı olduğu bilinen Mercedes, Singapur'da sezonun ikinci pole pozisyonuna çok yaklaştı, nitekim Lewis Hamilton ilk sıradaki Charles Leclerc'in sadece 0.054 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bu sıkı mücadeleye rağmen bu performansı takımın ilerlemesinin bir işareti olarak görmeyen Wolff, üçüncülüğü Hamilton'ın parlak sürüşünün bir sonucu şeklinde nitelendiriyor.

Wolff, "Burası onun [Hamilton] yeriydi ve bence aracı sürmek o kadar da kolay değildi. Tüm yıl boyunca zordu. Bu yüzden kendimi hep şöyle düşünürken buluyorum: pole pozisyonu için savaştık, bu iyi, çünkü geçmiş yıllardan buna alışkınız. Ama aslına bakarsanız, bence iş daha çok Hamilton'ın sürüşünde bitiyor."

"Bıçak sırtındaydı. Sanırım turu iyi bir şekilde tamamlasa pole pozisyonunda olacaktı, yine de performansımızdan memnun kalabiliriz."

"Simülasyonlarımızın da söylediği gibi, burası tümsekler dışında bize daha uygun olması gereken pistlerden biri. Pilotlarımızın yorumu da tam olarak buydu: sürüşün gerçekten kötü olduğu, aracın çok sert olduğu."

"Ancak aracı doğru çerçevede çalıştırabiliyor gibiyiz. Diğer pek çok pisttekine göre daha iyi durumdayız." dedi.