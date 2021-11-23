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Formula 1 / Katar GP Haberler

Mercedes: “Katar’da sorunlara neden olay şey, garip bordürlerdi”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Mercedes, Katar Grand Prix’sinde araçlarda oluşan hasarların, pistteki garip bordürlerden ve bunların yeterince agresif olmamasından kaynaklandığını düşünüyor.

Mercedes: “Katar’da sorunlara neden olay şey, garip bordürlerdi”

Katar hafta sonu boyunca birkaç sürücü, araç ve lastik hasarı yaşadıkları için sorunlarla karşı karşıya kaldılar.

Charles Leclerc ve Nikita Mazepin, bordürlere çıktıkları için aldıkları hasar sebebiyle şasi değiştirmek zorunda kalırken, Pierre Gasly aynı sebeple sıralama turlarının son anlarında ön kanadını kırdı ve lastik patlattı.

Yarışta da benzer sorunlar devam etti ve Valtteri Bottas, Lando Norris, George Russell ve Nicholas Latifi lastik patlattı.

Mercedes pist üstü mühendislik şefi Andrev Shovlin, sorunun, bordürlerin çok sert olmak yerine aslında çok alçak olması sebebiyle durumun çok zor olduğunu ve bu sebeple üzerlerinden geçme konusunda caydırıcı bir şey olmadığını söyledi.

Shovlin, “Bu garip, çünkü bordürler oldukça düzler. Bu yüzden her yerde üstlerinden geçebilirsiniz.”

“Üstlerinden geçtiğinizde, ön kanatlar yere çok yakın olduğu için bordürlere çarpıyorlar ve ayrıca lastiklere de oldukça sert şekilde vuruyorlar.”

“Garip bir şekilde, eğer bunlar daha agresif olsaydı muhtemelen araçlar ve lastikler için durum daha kolay olurdu.”

“Ancak onları rahatça kullanabiliyor olmanız ve en hızlı yolun onların üstünden geçmek olması, bunu yapmanız gerektiği anlamına geldi ve risk de buradaydı.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 yarış direktörü Michael Masi, Losail’deki bordür tasarımlarının diğer pistlerdeki tasarımlardan tamamen eşsiz olmadığını söyledi.

Masi, aynı bordür konseptinin Avusturya’daki son virajlarda kullanıldığını ve herhangi bir şikayetin gelmediğini belirtti.

Masi, “Bunlar, Avusturya’daki son iki virajda kullanılan standart FIA/FIM bordürleri.”

“Yaşanan durumlardan biri, sürücülerin her şeyi kendi avantajları için kullanmaya çalışmalarıydı.” ifadelerini kullandı.

 

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