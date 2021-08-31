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Formula 1 Haberler

Mercedes, kararını açıklamadan önce Bottas ve Russell'ın geleceğinin kesinleşmesini istiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes, Lewis Hamilton'ın takım arkadaşının kim olacağını açıklamadan önce Valtteri Bottas ve George Russell'ın durumunun netleşmesini istiyor.

Mercedes, kararını açıklamadan önce Bottas ve Russell'ın geleceğinin kesinleşmesini istiyor

Mercedes bir süredir Hamilton'ın gelecek yılki takım arkadaşının kim olacağı üzerinde çalışıyor ve Bottas'ın yeri için Russell'ı değerlendiriyor.

Russell, 2017'den beri Mercedes'in genç sürücü programında yer alıyor ve 2019 yılında Formula 1'e ilk adımını attığından bu yana Williams F1 takımıyla yarışıyor.

Bottas ve Russell, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Belçika Grand Prix'si öncesinde gelecekleri hakkında bir karar verilip verilmediği konusunda ney bir şey söylemekten kaçındılar. Ancak takım patronu Toto Wolff, cumartesi günü yaptığı açıklamada kimi seçtiklerini söylemese de, nihai kararlarını verdiklerini doğruladı.

Duyurudaki gecikmeyi açıklayan Wolff, "Bu sürece dahil olan ve saygı duymamız gereken paydaşlarımız var."

"Sözleşmeler imzalanmadığı sürece bunu duyurmanın bir anlamı yok” dedi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, herhangi bir açıklama yapmadan önce hem Bottas'ın hem de Russell'ın geleceklerinin netleşmesini isteyip istemedikleri sorulduğunda, "Evet."

"Bu, sadece bizim kararımız değil. İşin içinde olan başka taraflar da var. Bu sebeple her zaman saygı ve özenle ilerlemek gerekiyor."

"Bana sorulan soru, [2022 için] kararımı verip vermediğimdi. Ben verdim ama bu karara dahil olan tek kişi ben değilim." cevabını verdi.

Mercedes'in Russell'la anlaşması durumunda Bottas'ın gelecek yıl Alfa Romeo'ya geçebileceği düşünülüyor. Sauber tarafından yönetilen takım, boşa çıkma ihtimali nedeniyle Fin pilotu listesinin en tepesine aldı ancak nihai görüşmeler başlamadan önce Mercedes'in bir karar vermesini bekliyorlar.

Mercedes, 2017'den bu yana Bottas/Hamilton kadrosuyla yarışıyor ve geride kalan süreçte dört takımlar şampiyonluğu kazandılar. Hamilton bu dört yılın tamamında şampiyonluk ipini göğüsledi.

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