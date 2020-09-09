Mercedes, kapalı pit yolu hatasını engellemek için adımlar atacak

İtalya GP'sinde Lewis Hamilton, Kevin Magnussen'in son viraj ve pit yolu girişi arasında yolda kalan Haas'ı sebebiyle pite giren güvenlik aracının arkasında, kapalı olan pit yoluna girerek pit yapmıştı.

Pit yolunun kapatılma kararı, FIA'nın güvenlik aracı çıktıktan 11 saniye sonra alınmış olmasına rağmen Mercedes takımı bu mesajı görmedi ve Hamilton, bu mesajdan 10 saniye sonra pite geldi.

Hamilton, bu pitinin ardından 10 saniyelik bir dur-kalk cezası aldı ve bu da büyük ihtimalle galibiyetine engel oldu, bu sırada Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi de aynı olaydan dolayı aynı cezayı aldı.

Mercedes, pit yolunun kapalı olduğu mesajını kaçırdıktan sonra mühendislerinin zaman ekranlarında bu bilgiyi aldıklarından emin olacağı bir yazılım üretmeye başladı.

Takım videosunda konuşan Mercedes şef stratejisti James Vowles şunları söyledi: "Sekans olarak bize, pit yolunun kapalı olduğu bilgisini veren iki kaynak vardı."

"Bunlardan ilki, pistin etrafında üzerinde çarpı işareti bulunduran, sürücüye durumun ne olduğunu gösteren bir tabela, böylece sürücü bu tabelayı gördüğünde dışarıda kalacağını anlayacaktı."

"İkinci kaynak ise önümüzde bulunan TV ekranları. Bunlardan bir tanesinin adı üçüncü sayfa ve bu ekran, FIA'nın bize göstermek istediği mesajları barındırıyor. Bu bir sarı bayrak olabilir, veya güvenlik aracının piste çıktığı olabilir, bunlardan bir tanesi de pit yolunun kapalı olduğu mesajıydı."

Vowles kendisinin, mühendislik şefi Andrew Shovlin'in, sportif direktör Ron Meadows ve diğerlerinin pit stop hazırlığına odaklandığını ve mesajı kaçırdıklarını kabul etti.

"Bu, yarıştaki önemli bir noktaydı çünkü pistte bulunan herkesin pitlere gelmesi gerekiyordu." diyen Vowles ekledi: "Lewis başka set lastik kullanmak istiyordu, biz de buna vaktimiz olup olmadığını inceliyorduk, doğru karar olsun veya olmasın."

"Bu konuşmaların hepsi birkaç saniyelik konuşmalardı, ancak hepsi üst üste bindi. Bu sırada da yapmadığınız şeylerden bir tanesi ekrana bakıp pit yolunun kapalı olduğu mesajını görmekti."

"Hem Shov hem de ben buna benzer durumlar yaşadık, en son buna benzer bir olay 2016 Brezilya'da yaşandı, orada iki kez yaşandı ancak orada pit yolu girişinin kapalı olduğu çok netti. Bir kaza olmuştu ve pistte çok fazla parça bulunuyordu, o sırada pitlere girmek istemezdiniz."

"Burada durum farklıydı, öyle olunca da özellikle ekrana bakmak ve diğer bilgiler arasında bulunan bir cümleye bakmak aklımıza gelmedi ve bunu kaçırdık. Bunu görmemiz ise çok uzun sürmedi."

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, on the formation lap Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak buna rağmen takım, Valtteri Bottas'a dışarıda kalma talimatını verebildi. Vowles, rakiplerinin de bu mesajı görmesinin uzun sürdüğünü, ancak araçları daha geride olduğu için sürücülere doğru talimatları verebildiklerini söyledi.

"Valtteri'yi dışarıda tutmayı başarabildik ve diğer takım radyolarını dinlediğimizde, onların da bunu anlamasının 10 saniye sürdüğünü gördük ve bu 10 saniye en önemli olan kısımdı çünkü Lewis o kadar öndeydi ki daha ancak yeni pite gelmişti."

"Ancak şu hatadan çıkardığımız derslerle beraber neleri farklı yapacağımızı biliyoruz. Yazılımdaki sistemleri bir araya getirerek kritik mesajların sadece birkaç saniyede görülebileceğinden ve bulunacağından emin olabiliriz."

Vowles, pistteki kırmızı renkli çarpı işaretlerini kaçırdığı için takımın Hamilton'ı suçlamadığını söyledi.

"Lewis o sırada Parabolica'yı dönüyordu, hâlâ da tam yarış hızındaydı."

"Orada sürücü, aracı kontrol altında tutmaya çalışıyor ve aynı zamanda kendisini güvenlik aracı ile doğru zaman aralığına oturtmaya çalışıyor, buna ek olarak kendini pit stop için de hazırlıyor çünkü biz ona pite gelmesi gerektiğini söylemiştik."

"O sırada yapması gereken pek çok şey vardı ve normal olarak pistin sol tarafında o kadar uzakta bulunan bir tabelayı görmesi zor."

"Orada iki tabela vardı. İlkini görmesi onun için bayağı zor olurdu, diğeri ise sol tarafta bulunuyordu ancak dediğim gibi, doğru zaman aralığını kontrol ettiği sırada baktı ve görmedi."

"Pit yolu girişine geldiğiniz sırada Lewis'in araç üstü kamerasına bakarsanız, pit yolunun tamamıyla kapalı olduğu ile ilgili herhangi bir belirti yok. Buna ek olarak konulan ekstra tabela da yok, ışık da yok, pit yolunun kapalı olduğunu ona belirtebilecek herhangi bir şey yok."

"Bu yüzden onun bakış açısından bu kararı almak çok zor olurdu, buna bakması için birkaç saniyesi vardı, doğru yere bakıp ani bir karar vermesi gerekecekti."