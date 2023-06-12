Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Yaklaşık üç ay üstünde çalıştığı yeni aracı Barselona'da piste süren Mercedes'in performans anlamında bir adım attığı söylenebilir, nitekim Lewis Hamilton ikinci, 12. sıradan başlayan George Russell ise üçüncü olarak takıma çifte podyum getirdiler!

Buna rağmen Red Bull ile fark halen çok büyük, hatta Christian Horner da bu duruma dikkat çekerek "tüm güncellemelerin ardından halen Bahreyn seviyesindeler" ifadelerini kullandı.

Bu eleştirilerin takım tarafından da paylaşıldığını görüyoruz, nitekim başta Andrew Shovlin olmak üzere kimse tedbiri elden bırakmıyor.

Mercedes'in son bilgilendirme videosunda Kanada GP'sinden neler beklenebileceğini anlatan Shovlin, "Daha çok her zamanki gibi Ferrari ve Aston Martin ile grup olacağımızı düşünüyoruz, şu anda Alpine de bu gruba dahil olmuş gibi."

"Öyle ya da böyle harika bir yarış bizi bekliyor, elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için mücadele edeceğiz. İkincilik ve onunculuk arasında sadece 0.1-0.2 saniye var!"

"Daha heyecanlı bir yarış için sabırsızlanıyoruz ancak Kanada'nın Barselona'da geçirdiğimiz Pazar gününden daha zorlu olacağının da farkındayız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Barselona'daki güçlü performansın pistten mi yoksa araçtan mı kaynaklandığı sorulduğunda Shovlin, "Her ikisi de."

"Gerçek şu ki, güncellemeler Barselona gibi yüksek hız isteyen pistlerde çok iyi çalışıyor. Yine de hızlı pistlerde ve önden kaymanın sınırlı olduğu pistlerde her zaman iyiydik."

"Montreal çok daha farklı bir pist. Düşük hızlı virajlar ve tam gaz gidilen düzlükler var."

"Red Bull ile aynı seviyede olmayı beklemiyoruz, Ferrari, Aston Martin, belki de Alpine ile mücadele edeceğimizi düşünüyoruz." dedi.