Mercedes, kalan yarışlarda Ferrari'nin önünde kalmaya odaklanıyor
Mercedes patronu Toto Wolff, kalan yarışlar için hedeflerinin Ferrari'nin önünde kalmak olduğunu söylüyor.
Bitime üç yarış kala Mercedes ve Ferrari arasındaki şampiyona ikinciliği savaşı devam ediyor.
Mercedes halihazırda 371 puana sahipken, Ferrari 349 puana sahip. Sprint hafta sonu olduğu göz önüne alındığında Brezilya, bu mücadelede kilit bir rol oynayabilir.
Bugün bir açıklama yapan Mercedes patronu Toto Wolff, hedeflerinin ikinciliği korumak olduğunu belirtti.
Wolff şöyle konuştu: "Meksika'dan, ikincilik savaşında Ferrari'ye karşı olan avantajımızı koruyarak ayrıldık."
"Bu bizim için önemli bir mücadele ve kazanmaya odaklanmış durumdayız."
"Hafta sonuna yaptığımız zorlu başlangıç ve grid pozisyonlarımız göz önüne alındığında Meksika'dan ikinci sırada ayrılmak olumluydu."
"Araç çok iyi bir yarış temposuna sahipti fakat üç gün boyunca W14'ten maksimum verimi almak için daha çok çalışmamız gerekiyoruz."
"Şimdi bu üçlü yarışın son ayağı için Brezilya'ya gidiyoruz. Son yarışlarda ileriye doğru iyi bir adım attığımızı biliyoruz fakat Meksika W14'ten en iyi şekilde faydalanmanın hâlâ zor olabileceğini gösterdi."
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Esteban Guttierez, Reserve Driver, Mercedes-AMG
"Interlagos'a sağlam bir temelle gitmeye çalışacağız ve oradan da nereye varacağımızı göreceğiz."
"Brezilya ile ilgili, özellikle Lewis'in 2021'deki muhteşem zaferi ve George'un 2022'deki ilk galibiyeti gibi güzel anılarımız var."
"Oradaki taraftarlar, F1 konusunda çok tutkulu ve onlardan her zaman çok coşkulu bir karşılama alıyoruz."
"Umarım paketimiz orada iyi çalışır ve herkese iyi bir gösteri sunabiliriz."
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