Mercedes kalan yarışlarda "elinden gelenin en iyisini" yapacak

Mercedes Formula 1 Takımı, 2020'de harika bir performans sergiledi ve şimdiye kadar sadece bir yarış kazanamadı.

Takım, son yarışta şampiyonluğunu ilan etti ve İstanbul'da pilotlar şampiyonunun da belli olması bekleniyor.

Mercdes takım patronu Toto Wolff, buna rağmen kalan yarışlarda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Takımla şampiyonluğunu art arda yedinci kez kazandığımız için gurur duyabiliriz. Bu, Formula 1 ve diğer sporlar için eşi görülmemiş bir başarı. Geçen hafta, bu önemli başarıdan ötürü herkesin evde veya fabrikada güven içerisinde kutlama yapmasını sağlamaya çalıştık."

"Imola'daki duble artık sadece Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın şampiyonluk için aday olduğu anlamına geliyor. Her iki sürücüye de en iyi araçları sağlamalıyız ve taraftarlarımız için sezonu iyi sonuçlarla bitirmeliyiz. Bundan ötürü kalan yarışlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

"Formula 1, dokuz yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye dönüyor. Bu hafta sonu yarışacağımız pistle ilgili pek çok bilinmeyen var ve bu sorunları çözmemiz gerekiyor."

"Imola ve Portimão'da, pisti hızlı şekilde öğrenip adapte olabildiğimizi kanıtladık ve bu, bu sezon bize fayda sağlayan önemli bir özellik."

"İstanbul pisti, meşhur sekizinci viraj gibi zorlu bölümlere ve ilginç virajlara sahip. 2020 Formula 1 araçlarının orada nasıl performans göstereceğini görmek istiyorum."