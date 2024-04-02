Mercedes, Japonya GP'yi araç için "iyi bir test" olarak görüyor
Mercedes'in teknik direktörü James Allison, Japonya GP'nin kendileri için iyi bir test olacağı görüşünde.
Sparks fly from George Russell, Mercedes F1 W15
Simon Galloway / Motorsport Images
2024'teki üç Formula 1 yarışının ardından Mercedes, takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alıyor.
Ferrari, Red Bull, McLaren ve Aston Martin daha fazla puan topladı, ki bu Mercedes gibi bir takım için yeterli değil.
Suzuka'daki bir sonraki yarış için daha fazla umut var, ancak kolay bir yarış beklemiyorlar.
Teknik direktör James Allison, "Suzuka çok sayıda hızlı viraja sahip bir pist. Üstelik daha yavaş virajlar da var, bu yüzden araç için ciddi bir test olacak," diyor.
W15 hızlı virajlarda çok zorlanıyor, Allison da bunun farkında.
Bu sorunların nasıl ortaya çıktığı konusunda da bir fikri olan Allison, "Lastik sıcaklığı ve hızlı/yavaş virajlar arasındaki denge bizim için problemli."
"Simülasyonlarda bunu geliştirmemize yardımcı olacak şeyler bulmayı umuyoruz."
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Ekip, Japonya'daki yarış için iyi bir ayar yakalamayı ve bunu da sürücülerin simülatördeki çalışmalarıyla yapmayı umuyor.
"George Avustralya yarışından sonra çok fazla simülatör çalışması yaptı. Bu da iyi bir ayar bulmamıza yardımcı oluyor."
"Bunu tamamladıktan sonra Suzuka programımız üzerinde çalışmaya başlayacağız. Kısıtlı zamanda mümkün olduğunca verimli olmak istiyoruz."
"Lastikleri doğru sıcaklığa getirmek için yeterli zamana sahip olmak istiyoruz. Sadece bir turda iyi olan değil, tüm yarış boyunca tutarlı bir araç istiyoruz."
Allison'a göre Suzuka'da iyi bir hafta sonu geçirmek sezonun geri kalanı için çok şey ifade ediyor.
"Japonya'da daha iyi olmayı umuyoruz ki Çin'e güvenle gidebilelim. Orada bir sprint yarışı olacak, bu yüzden antrenman yapmak için daha az zamanımız var."
"Oraya doğru yolda olduğumuzdan emin olarak gitmek istiyoruz."
"Eğer öyleysek, umarım bu bizi istediğimiz yöne götürür ve bu da sonraki yarışlar için güven verir."
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