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Formula 1 Japonya GP

Mercedes, Japonya GP'de neden tek pit stop yaptığını açıkladı

Mercedes, Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve George Russell için neden tek pit stop denediğini açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15

Steve Etherington / Motorsport Images

Sıralama turlarında ancak yedinci ve dokuzuncu olabilen Mercedes pilotları Hamilton ve Russell, sert lastiklerle geçirdikleri zorlu bölümün ardından yarışı aynı pozisyonlarda bitirdiler.

Hamilton ve Russell,  yarışa orta hamurla başlarken kırmızı bayrağın çıkmasınlar ardından sert hamur tercih ettiler.

Takımın hedefi tek stop yapmak ve iki pilotla da sert hamur kullanarak finişe ulaşmaktı ancak iki  pilotun da özellikle ikinci bölümde yavaş kalmasıyla son bölümde orta hamura geçtiler ve yarışı çift pit stopla tamamladılar.

Öndeki araçlar arasında sadece Ferrari'den Charles Leclerc'in başarabildiği tek stopu Mercedes'in neden tercih ettiğini açıklayan Andrew Shovlin, amaçlarının öndekilerden "farklı bir şey yapmak" olduğunu açıkladı.

Mercedes pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, "Esasen, bunun biraz farklı olmanın bir yolu olacağını düşündük."

"İlk onda iki sert lastiğe sahip olan sadece biz McLaren vardı."

"Red Bull ve Ferrari 'de iki tane orta lastik vardı. O noktada sert ve orta lastiklerin birbirine kıyasla nasıl olacağına dair pek bilgi yoktu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bir orta ve bir sertten ziyade iki sertle tek pit stop yapmak kesinlikle daha kolay bir yol olacaktı. O kırmızı bayrak nedeniyle zaten orta hamuru çalıştırmıştık."

"Tablonun aşağısına baktığımızda diğer takımlardan gelen herhangi bir tehdit yoktu. Hepsi bize kıyasla daha yavaştı ve bizi tehdit etme olasılıkları yoktu. Bu yüzden her şey denge meselesiydi."

Ancak Leclerc sekizincilikten dördüncülüğe yükselirken, hem Russell hem de Hamilton özellikle ilk stintte epey zorlandı.

"Sorun, sert lastikle attığımız bölümün yeterince iyi olmamasıydı. Giderek geriliyorduk. Trafikte biraz zaman kaybettik ama temelde yeterince hızlı değildik. Dolayısıyla şimdi bunu anlamaya çalışıyoruz."

"Suzuka'da lastikler çok fazla aşınıyor. Biraz aşırı ısınma var ve trafiğe girdiğinizde yol tutuş düşüyor, biraz daha fazla kaymaya başlıyor ve özellikle daha yavaş virajlarda zorlanıyoruz."

"Burada bir tane U viraj ve bir tane de yavaş şikan var. Zamanın büyük bir kısmını orada kaybediyorduk. Aracı döndürmek zordu ve bu iki virajda bize biraz pahalıya patlıyordu. Tabii ki lastikler ufalandıkça kayma artıyor ve sıcaklıklar biraz daha yükseliyor. Bu da durumu daha da zorlaştırıyor."

Mercedes ilk stint'in neden bu kadar kötü gittiğine hâlâ cevap arıyor.

"Şu anda bu sorunu tam olarak anladığımızı söyleyemem. Yarıştan çok kısa bir süre geçti."

"Önümüzdeki birkaç gün içinde tam olarak ne olduğunu ve neden çok iyi bir ilk stint geçiren Leclerc'e kıyasla bu kadar tempo kaybettiğimizi anlamaya çalışacağız."

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