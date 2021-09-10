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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Mercedes, İtalya GP'de motor cezası almayı değerlendiriyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes, sezonun kalan kısmında motor havuzunu güçlendirmek için bu hafta sonu İtalya GP'de ekstra motora geçerek ceza alma fikrini değerlendiriyor.

Mercedes, İtalya GP'de motor cezası almayı değerlendiriyor

F1 takımları 2021'de sadece 3 motor kullanmakla kısıtlı. Şu ana kadar birçok pilot ve takım, sezonu ceza almadan tamamlayamayacak duruma geldiler.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Britanya GP'deki kazada bir motorunu kaybetmesinin ardından kesin olarak bu cezayı çekecek isimlerden ancak onun bu cezayı ne zaman alacağı henüz bilinmiyor.

Son olarak Mercedes'in de sezonun ilerleyen dönemlerinde olabilecek dayanıklılık sorunu ihtimaline karşı 4. motora geçebileceği konusu gündeme geldi.

Lewis Hamilton'ın motorlarından birisi, Zandvoort'taki antrenmanlarda tamamen tükenmişti. Yani kalan yarışları kullandığı ve henüz kullanmadığı iki motoruyla tamamlayacak.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, mevcut durumu ve yaşanabilecekleri detaylı bir şekilde değerlendirerek karar vereceklerini söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Güç üniteleri konusunda hepimiz zorlanıyoruz. Sadece dayanıklılık açısından değil,  aynı zamanda bu güç ünitelerinin ne kadar sıkı çalışacağı, ömürlerinin ne kadar tükendiği konusunda da sorun yaşıyoruz."

"Bu hafta sonu değişiklik yapma konusunda kesinlikle bazı düşüncelerimiz olacak ancak henüz bir karar vermedik." dedi.

Wolff, Red Bull ve Max Verstappen'le geçirdikleri çok yakın şampiyonluk mücadelesi nedeniyle yarışta dayanıklılık sorunu yaşama riskini alamayacaklarını söyledi.

Wolff, "Birinci ve ikinci olup hızlı tur puanı alabilecekken yarış dışı kalırsanız, diğer ismin yakalayıp farkı kapatması 4 yarış sürebilir. Bu çok acımasızca."

"Yani bu durumda 4 defa ikinci olmayı göze alabilirsiniz. Bu yüzden performanstan ödün vermeden güvenli bir şekilde oynamanız gerek." dedi.

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