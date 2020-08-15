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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Mercedes, İspanya'da lastikleri yönetme konusunda daha iyi

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Mercedes, İspanya'da lastikleri yönetme konusunda daha iyi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
15 Ağu 2020 10:57

Mercedes Formula 1 teknik patronu James Allison İspanya'daki sıcak koşullarda lastikleri yönetme konusunda Silverstone'a göre daha iyi olduklarını söyledi.

Mercedes, bu sezonki ilk mağlubiyetini Silverstone'da gerçekleştirilen ikinci yarışta almıştı. 70. Yıl Dönümü GP'de Mercedes pilotları, arka lastiklerde kabarcıklanma sorunu yaşadılar ve bu durum yarışı Max Verstappen'e vermelerinde etkili oldu.

Mercedes, Silverstone'daki ikinci yarış hafta sonunda yüksek sıcaklıklardan ve daha yumuşak lastiklerden olumsuz etkilenmişti. Yarıştan sonra yapılan açıklamalarda Mercedes, benzer sorunun çok sıcak olması beklenen Barcelona'da tekrarlanmaması için gerekli dersi çıkaracağını belirtmişti.

 

Allison, cuma günkü antrenmanlarda Silverstone sonrası yaptıkları çalışmaların etkisinin olup olmadığını görmeye çalıştıklarını söyledi.

Allison, "Silverstone'dan sonraki haftayı fabrikada arka lastiklerdeki kabarcıklanma sorununu anlamak, bu hafta sonu için ayarlar üzerinde çalışmak ve durumu iyileştirmek için kullandık."

"Bugünkü (cuma) programımız yaptığımız analizlerin sonuç verip vermediğini görmek üzerine kuruldu. Bu çok sıcak, zorlayıcı ve aerodinami pistinde 3 lastik türünde de, hem uzun hem de kısa sürüşlerde lastikleri daha iyi kontrol edebildiğimizden emin olmak istedik." dedi.

Allison, Hamilton'ın Red Bull konusundaki uyarısını dikkate aldı ancak bu hafta sonu daha iyi durumda olduklarından emin olduğunu söyledi.

Allison, "Tek turda hâlâ oldukça iyi performansa sahibiz ancak yarışta yakın olacak."

"Uzun sürüşlerde Verstappen ile çok yakın, benzer olduğumuzu gördük."

"Olumlu tarafından bakacak olursak, lastiklerin sıcaklığını kontrol etme konusunda Silverstone'a göre daha iyiyiz." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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