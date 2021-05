Mercedes, İspanya Grand Prix'si hakkında endişeli

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen'i arkasında bırakmayı başarmıştı.

Ancak asfaltın düşük yol tutuşu sağlaması ve lastiklerin çetrefilli karakteristik özelliklerinden dolayı, hangi takımın gerçekten en hızlı araca sahip olduğunu söylemek zordu.

Bu sezonki 3 yarıştan ikisini kazanan Mercedes, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya Grand Prix'si için Barselona'ya giderken, gösterecekleri performans konusunda endişeli görünüyor.

Mercedes'in pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, İspanya Grand Prix'si hakkında şunları söyledi: ''Endişe duyduğumuz şeyler hakkında uzun bir listemiz var.''

''Barselona'da hava sıcak olabilir. Oradaki asfalt çabucak ısınıp, çok agresif davranabiliyor. Bu da lastiklere zarar veriyor.''

''Geride bıraktığımız iki yarış, soğuk ve lastikleri optimum çalışma aralığında tutmanın zorlayıcı olduğu koşullarda yapıldı.''

''Barselona, biraz daha Bahreyn'e benziyor. Sürekli bir şeyleri gerektiğinden fazla ısıtıyorsunuz ve Bahreyn, bize bu konuda bize hiç nazik davranmamıştı. O yüzden bu, endişe duyduğumuz ana nokta.''

''Fakat dürüst olmam gerekirse, çoğu şey aynı kalacak; Red Bull ve Mercedes'in arasına başka bir takım giremeyecek, sıralama turları ve yarış hakkında tahminde bulunamayacağız ve her seans aşırı yakın geçecek.''

''Bence bütün yıl böyle geçecek ve bu rekabetten zevk alarak, çok da stresli olmamanız gerek çünkü uzun ve zorlayıcı bir sene olacak.''

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG , and the Mercedes team on the pit wall

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images