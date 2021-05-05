Mercedes, İspanya Grand Prix'si hakkında endişeli

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen'i arkasında bırakmayı başarmıştı.

Ancak asfaltın düşük yol tutuşu sağlaması ve lastiklerin çetrefilli karakteristik özelliklerinden dolayı, hangi takımın gerçekten en hızlı araca sahip olduğunu söylemek zordu.

Bu sezonki 3 yarıştan ikisini kazanan Mercedes, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya Grand Prix'si için Barselona'ya giderken, gösterecekleri performans konusunda endişeli görünüyor.

Mercedes'in pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, İspanya Grand Prix'si hakkında şunları söyledi: ''Endişe duyduğumuz şeyler hakkında uzun bir listemiz var.''

''Barselona'da hava sıcak olabilir. Oradaki asfalt çabucak ısınıp, çok agresif davranabiliyor. Bu da lastiklere zarar veriyor.''

''Geride bıraktığımız iki yarış, soğuk ve lastikleri optimum çalışma aralığında tutmanın zorlayıcı olduğu koşullarda yapıldı.''

''Barselona, biraz daha Bahreyn'e benziyor. Sürekli bir şeyleri gerektiğinden fazla ısıtıyorsunuz ve Bahreyn, bize bu konuda bize hiç nazik davranmamıştı. O yüzden bu, endişe duyduğumuz ana nokta.''

''Fakat dürüst olmam gerekirse, çoğu şey aynı kalacak; Red Bull ve Mercedes'in arasına başka bir takım giremeyecek, sıralama turları ve yarış hakkında tahminde bulunamayacağız ve her seans aşırı yakın geçecek.''

''Bence bütün yıl böyle geçecek ve bu rekabetten zevk alarak, çok da stresli olmamanız gerek çünkü uzun ve zorlayıcı bir sene olacak.''

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG , and the Mercedes team on the pit wall Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull pilotu Verstappen, Red Bull'un aracını hiçbir zaman tam anlamıyla anlayamadığı bir hafta sonunda galibiyeti kaçırdığı üzüldüğünü söylemişti.

Hollandalı pilot, İspanya Grand Prix'sinin iki takım arasındaki güç dengelerini daha açık bir şekilde göstereceğine inanıyor.

Verstappen, ''Genel olarak, bütün hafta soyu boyunca yol tutuşundan memnum kalmadık.''

''Şöyle diyelim: Geçen sene de Portekiz'de yine zorlanmıştık, bu sene de zorlandık. O yüzden performans açısından bir değerlendirme yapmak zor.''

''Barselona'yı bekleyip, sezonun başından bu zamana kadar gösterdiğimiz gelişimin nasıl olacağını görmek istiyorum.''

''Portekiz, yol tutuşu açısından biraz garip bir hafta sonuydu ama açık bir şekilde gelişmemiz gerekiyor. Çünkü her pistte en iyi takım olmamız gerek. Çünkü pistler, herkes için aynı.'' dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da pilotunun bu demeçlerine katıldı ve şu ifadeleri kullandı: ''Bence güçlü olduğumuz ve zayıf olduğumuz yönlerimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlk 4 yarıştan sonra bir değerlendirme yapabileceğimizi söylemiştim fakat Portekiz'de anormal bir asfalt, güçlü rüzgar ve soğuk koşullar vardı.''

''Eğer Barselona'da normal şartları yakalarsak, o zaman güçlü ve zayıf yönlerimizi gerçekten görebileceğiz.''

''Her seans çok yakın geçiyor. Bunun en büyük kazananı da Formula 1. Eğer 23 yarış da böyle olursa, her şey çok yakın sonuçlanacak.''

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images