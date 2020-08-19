Mercedes, İspanya GP'sindeki stratejisinde "yanlış karar" almış

Şef stratejist James Vowles, Bottas'ın eğer pite girmiş olsaydı Red Bull sürücüsü Verstappen'i geçebileceği bir pit stop aralığının kısa bir süreliğine oluştuğunu, ancak takımın bu fırsatı değerlendiremediğini ve böylece Fin pilotun üçüncülüğe razı gelmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Bottas, aldığı kötü start sonrasında hem Verstappen'e hem de Racing Point pilotu Lance Stroll'e geçildi.

Önde bulunan Verstappen'i geçmeye odaklanmadan önce, Stroll'ü geçmeye çalıştığı sırada Bottas, Kanadalı sürücüyle olan mücadelesinde zaman kaybetti ve lastiklerinin ömrünü kısalttı.

Vowles, Mercedes'in bir videosunda konu hakkında şunları söyledi: "Valtteri üçüncü sıraya çıktığı anda strateji için belirli durumları değerlendiriyorduk, ve elimizde sadece iki seçenek vardı."

"İlki daha uzun bir stint yapmaktı, Verstappen'i erken bir pit stopa zorlamak, onunla olan farkı yaratmak ve daha sonrasında geç pit yapıp onu pist üzerinde geçmekti."s

"İkincisi ise tabii ki de erken pit yapmaktı, herkesin bildiği olan taktik, ancak bunu yapmak için öndeki araca çok fazla yakın olmanız lazım ve ilk stintte o kadar da yakın değildik. Lastiklerin ömrü azalıyordu ve Verstappen'e yeterince yaklaşamıyorduk."

"Anlaşılabileceği üzere Valtteri o noktaya gelene kadar trafikle uğraşıyordu ve lastiğin dış kısmı pek de iyi bir durumda değildi."

"İkinci stintte ise erken pit için bir fırsat vardı, çok kısa süreliğine. Tam bir tur boyunca bu fırsat oluştu ve daha sonra eridi, ve orta hamur lastikle erken pit yapmak çok sıra dışı bir hamleydi."

"Ancak bu durum ortaya çıktı. Bunu aramızda tartıştık, bu opsiyonu kesinlikle pit duvarında değerlendirdik, ancak daha uzun gitmenin bize daha çok fırsat yaratacağına inandık ve sonrası tamamıyla bu ikisini dengelemekle alakalıydı."

"Fırtına ile ilgili dikkatimiz de dağılmıştı ve bu fırtınanın pistin yakınlarında oluyor olması, fırtınanın piste doğru yönelme ihtimalini de ortaya koydu. Tüm bunlarla beraber fırsatı masada bıraktık ve uzun stinte gitmeye devam ettik."

"Geriye dönüp bakınca yanlık kararı aldığımıza inanıyorum, bence 39. tur civarında sadece bir kere gelen bir erken pit şansımız vardı. Sonuç ne olursa olsun, Valtteri inanılmaz bir iyileştirme sürüşü ortaya koydu ve üçüncülüğe yeniden yükselmekte inanılmaz iyi bir iş yaptı."

Bottas, ikinci ve son pit stopunda yumuşak hamur lastiği tercih etti ve takım, yedi tur önce pite giren Verstappen'e atak yapacağı tempoyu bulması konusunda ümitlendi.

"Yarışın sonunda Verstappen orta hamur lastiğe geçince, ona karşı olan lastik hamuruyla dengelemek nedense mantıklı geldi." diyen Vowles ekledi: "Sıcaklıklar gittikçe azaldı, pist soğumaya başladı ve en iyi şansımızı değerlendireceğimizi düşündük."

"Ancak gerçek şu ki, model üzerinde, hem orta hamur hem de yumuşak hamur, onu geçmemiz için fırsat yaratmaya yeterli oluyordu."

"Valtteri piste geri döndüğü anda, tur zamanlarının olması gerektiği yerde olmaması bizi oldukça şaşırttı ve Valtteri'nin lastiklerdeki aşırı ısınmayı önlemesi için çok fazla lastik koruması gerekti."

"Bu beklediğimizden de fazlaydı ve işin sonunda bu lastikte tempo, geçişi yapmak için yeterince güçlü değildi."