Mercedes, İspanya GP'sinde neden zirveye göründüğünden daha yakın olduğunu hissediyor?

Mercedes, İspanya Grand Prix'sinde Red Bull ve McLaren'e karşı aldığı mağlubiyetin, potansiyelinin gerçek resmini göstermediğini söylüyor

Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Lando Norris'in ardından üçüncü olarak İspanya'da sezonun ilk sprint dışı podyumunu elde etti.

Ancak zirvedeki ikili yarış sonunda sadece 2,2 saniye farkla ayrılırken, Hamilton 15 saniye daha geride kaldı - bu da hâlâ ciddi bir gelişme alanı olduğunu gösteriyor.

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff bu sonucun takımının neler yapabileceğinin bir göstergesi olmadığını çünkü Hamilton'ın kapanış etaplarında geri çekildiğini söyledi.

Çünkü öndeki araçlarla mücadele edemediği ve takım arkadaşı George Russell daha yavaş olan sert lastiklerde zorlandığı ve arkadan güvende olduğu için zorlamasının bir anlamı yoktu.

Sürelerinin analizi, ilk iki etapta Hamilton ve Norris'i nihai hız açısından ayıran çok az şey olmasına rağmen, Mercedes sürücüsünün yumuşak lastiklerdeki son bölümde önemli ölçüde daha yavaş olduğunu gösterdi.

Bu etabın başlarında Norris'le arasındaki fark üç ya da dört onda bire kadar düşerken, son bölümde bu fark zaman zaman tur başına bir saniyenin üzerine çıktı.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Andrew Ferraro Andrew Ferraro

Mercedes'in performansı hakkında konuşan Wolff şunları söyledi:

"Nerede bitirdiğimize baktığınızda, George'un zoru seçmesinin yanlış bir strateji olduğu açık. Açıkçası bu takımın hatasıydı ve üç saniye ile yavaş bir pit stop yaptık."



"Ancak Lewis'in nerede olduğuna bakarsanız, liderlerin 15 saniye gerisindeydi ve sondan hızını korudu, bu yüzden belki buna 10 saniye diyebilirsiniz - bu çok daha yakın."



"Max ve Norris'i geride tutmuyorlardı. Bu yüzden evet, çok daha yakın olduğumuz ve savaşabileceğimiz konusunda dikkatli bir şekilde iyimser olmak için bir neden."



Hamilton'ın podyumu, Mercedes'in yılın en rekabetçi çıkışının ardından geldi; Alman üretici gridde ikinci çizgiyi aldı ve Ferrari'nin önünde yarışı üçüncü ve dördüncü sırada bitirdi.



Wolff, Red Bull ve McLaren'in şu anda ayrı bir sınıfta olduğundan şüphe duymuyor.

Wolff, "McLaren çok hızlı görünüyordu. Ne kadar hızlı? Bence Max'in cebinde her zaman biraz var ve fark yarattığını görebiliyorsunuz."



"Şu anda kesinlikle bu ikisi arasında çok fazla bir şey yok. Kesinlikle ölçütü onlar belirliyor." dedi.



Ayrıca Mercedes'in ön tarafla arasındaki farkın gerçekte birkaç onda birden fazla olduğunu düşünüyor.



"Bence [sıralama turlarında ve yarışta] gördüğünüz şey, aradaki farkın muhtemelen bu ikisi arasında onda üç civarında olduğudur. Eksik olan da bu."



"Eğer bunu kapatabilirsek, araca iyileştirmeler yaptıklarını da göz önünde bulundurursak, sanırım o zaman zafer için yarışabiliriz. Ancak bu henüz elimizde değil."



"Montreal'deki koşullarda, evet, kazanabilirdik. Ama muhtemelen kazanabileceğimiz konusunda kendimizi şaşırttık ve bu yüzden orada topu düşürdük." dedi Wolff.