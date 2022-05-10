Mercedes, İspanya GP'den sonra sidepod tasarımından vazgeçme ihtimalini reddetmedi

Haberi dinle

Alman üretici, sezonun başından beri W13'e sıkıntı veren ve takımı, Red Bull ve Ferrari'yle rekabet edemez hale getiren dalgalanma problemini kontrol almak için mücadele ediyor.

Takım, çözüm aramaya devam ederken Barselona'da gerçekleştirilecek yarışı, bir sonraki adımları belirlemek için önemli görüyor.

İspanya GP, lansmandaki sidepod versiyonu ile sezon öncesi testlerinde piste çıktıkları için, takıma farklı konseptlerin davranışını ve potansiyelini karşılaştırmak için büyük bir fırsat sağlayacak.

Bu yıl henüz pek bir ilerleme kaydedemeyen Mercedes, yakın zamanda "sıfır-pod" tasarımında kalmak veya başka bir şey yapmak üzerine bir karar verilmesi gerektiğine inanıyor.

Autosport tarafından, Barcelona'nın bu yönde bir yol göstermesi halinde lansmandaki araç versiyonuna geri dönmenin mümkün olup olmayacağı sorulan Wolff, "Hiçbir şeyi elemiyorum ama çalışanlarımıza inanmamız gerekiyor."

"Geçmişte harika araçlar ürettiler ve bunun, doğru yol olduğuna inanıyoruz. Barselona, kesinlikle Şubat ayında gördüklerimizle ilişkilendirebileceğimiz ve daha fazla veri toplayacağımız bir nokta olacak."

"Ayrıca denemeler yapmak ve veri toplamakla ilgili aynı şeyleri söylemekten rahatsızım ama bu mistik bir şey değil, bu fizik. Bu nedenle verileri ayrı ayrı incelememiz gerekiyor." dedi.

Mercedes'in İspanya GP hafta sonundan çıkarması gereken şey, mevcut "sıfır-pod" tasarımının teorik performans kazançların gerçek hayatta elde edilip edilemeyeceğinin cevabı olacak.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Hafta sonundan elde edilen verilerin testlerle kıyaslanması, -teoride daha az yere basma kuvveti üreten- eski konseptin, gerçek hayatta daha iyi olup olmadığını anlama fırsatı sunacak.

Mercedes'in sıfır-pod konsepti, zeminin daha fazlasını açığa çıkararak, aracı dalgalanmaya karşı giderek daha hassas hale getiren istenmeyen sonuçlar doğuruyor olabilir.

Wolff, "Gride bakarsanız, bizim taban kenarlarımız diğerlerinden çok daha geniş. Bu, olası bir dengesizliğe karşı farklı bir yol sağlıyor."

"Bence konseptimizin farklı olduğu yer bu. Barselona'daki lansman aracımız kağıt üzerinde çok daha yavaş ama mevcut aramızı sürücüler için beklenilen şekilde nasıl çalıştırabileceğimizi bulmamız gerekiyor." dedi.

Mercedes, henüz bu sorunun cevabını bilmiyor ama Wolff, Barselona'dan sonra takımın hangi yönde gideceği konusunda karar vermeleri gerektiğinden emin.

Wolff, "Şu anda hâlâ mevcut konsepte bağlı olduğumuzu düşünüyorum ve böyle olması gerekir."

"Eğer inanmıyorsanız ve diğerine %50 şans veriyorsanız, o zaman şu anda değişiklik yapmak gerekir."

"Mevcut konsepte inanıyoruz. Daha fazla beğenip beğenmediğimizi görmek için başka bir şeye bakmıyoruz. Bu hâlâ iyi."

"Ayrıca başka bir konsepte geçmek konusunda karar vermeden önce, nerede yanlış yaptığımızı anlamamız gerekiyor. Konseptin iyi ve kötü yönleri neler? Bu sadece bizim cevaplayabileceğimiz bir soru."

"Barselona'dan sonra bunu soracağız çünkü aradaki ilişkiyi o zaman kurabileceğiz. O zaman da aynaya bakıp, 'yanlış mı yoksa doğru mu yaptık?' diye sorgulayacağız." dedi.