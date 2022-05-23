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Mercedes: "İspanya GP'deki gelişim, şampiyonluk hırsımızı yeniledi"

Mercedes, İspanya Grand Prix'sindeki formunun, bu yıl hâlâ şampiyonluk mücadelesine katılabileceklerine dair inançlarını yenilediğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Mercedes: "İspanya GP'deki gelişim, şampiyonluk hırsımızı yeniledi"
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Lewis Hamilton ve George Russell için 2022 sezonu zorlu başladı ancak Barselona'ya getirilen bir dizi güncelleme, W13'ün temposunu geliştirdi.

Russell, Red Bull pilotlarıyla mücadele ederek podyuma çıktı ancak Alman otomobil üreticisini yüreklendiren, Hamilton'ın ilk turda gridin arkalarına düştükten sonra beşinci sıraya kadar yükselmesi oldu.

Takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın temposunun, Mercedes'in genel olarak en hızlı pakete sahip olduğunu gösterdiğini ve takımın önceki şampiyonluk formunun geri döndüğüne dair bir inanç sağladığını söyledi.

Hamilton hakkında konuşan Wolff, "Sürdüğü araç, dünya şampiyonluğu kazanacak bir araç gibiydi ve bu, önceki yarışlarda mümkün değildi."

"Bu bana, aracın gerçekten üstün olduğu geçen yılı ve ondan önceki yılları hatırlattı." dedi.

Mercedes'in, Ferrari ve Red Bull ile şampiyonluk mücadelesine katılacağına inanıp inanmadığı sorulan Wolff, "Bugün, önceki sezonları hatırlatan bir araç gördüm. Tüm gridin 30 saniyeden fazla gerisindeydi ve podyuma yakın bir yere geldi."

"Bu çok yüreklendirici ve bir adım attığımızı gösteriyor."

"Dünya şampiyonluğu için mücadele edebilir miyiz? Biz edebileceğimize eminiz. Fakat sadece bir ve ikinci sırada bitirebilecek bir araca ihtiyacımız var. O noktaya gelebileceğimize inanmamızı sağlayan nedenlerimiz de var."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG and Roger Federer

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG and Roger Federer

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"İhtimaller bize karşı gibi görünüyor. Fakat motor yarışları farklı. Bugün Ferrari'nin çok fazla puan alamadıklarını gördük fakat alabilmeleri gerekirdi. Oyuna geri dönmek için kesinlikle son hız çalışıyoruz." dedi.

Hamilton şu anda sürücüler şampiyonasında lider Max Verstappen'den 64 puan geride. Russell ise çok daha yakın ve sadece 36 puan fark var.

Takımlar şampiyonasında ise Mercedes 120 puanla üçüncü sırada ve Ferrari'den 49, Red Bull'dan 75 puan geride.

Wolff, öndeki iki takım ile aradaki farkın güncellemeler ile tamamen kapanmadığını ancak oldukça azaldığını söyledi.

Wolff, "Bu düzenlemeler bizi gafil avladı ve performansı geri getirmek için ne yapmamız gerektiğini adım adım anlıyoruz."

"Bu hafta sonu büyük bir adım daha attık ve öndekilere karşı dezavantajımızı yarıya indirdik. Fakat mücadelede olmak için hâlâ gidecek çok yolumuz var."

"Bununla birlikte George ile üçüncü sıradayız ve bu güçlü bir pozisyon. Sürüşü, savunması ve konumlanması inanılmazdı. Gelmekte olan harika bir sürücü veya harika bir yıldız görmekten çok gururlu ve mutluyum." dedi.

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