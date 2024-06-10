Mercedes, İspanya GP için yeni bir taban hazırlıyor!

Alman üretici geçtiğimiz hafta sonu Montreal'de George Russell'ın pole pozisyonunu alması ve yarışta da üçüncü olmasıyla bu yılki en iyi hafta sonunu geride bıraktı.

Takım, yakın zamanda yapılan güncellemeleri tamamlamasını umduğu yeni bir ön kanada geçmiş ve aracın dengesini nihayet arttırmayı başarmıştı.

Şimdi takım, İspanya'daki bir sonraki yarışa yeni bir taban da dahil olmak üzere çeşitli güncellemeler getirmeyi planlıyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının nihayet geçmişte yaşadığı sorunları geride bıraktığını söylüyor.

“Imola'dan bu yana kesinlikle doğru adımları attığımızı ve araca gayet iyi çalışan bazı parçalar koyduğumuzu düşünüyorum, ki bu geçtiğimiz birkaç yılda zorlandığımız bir şeydi."

Mercedes W15 nose and front wing detail Photo by: Giorgio Piola

"Şimdi her hafta sonu performansımız artıyor ve Barselona'da bize yardımcı olacak yeni parçalar geliyor. Dolayısıyla bu olumlu gidişatı sürdürebileceğimizi umuyorum."

Mercedes'in attığı adımın odak noktası yeni ön kanat felsefesi olsa da, Wolff araçtaki gelişimin bundan çok daha fazlasını içerdiğini söylüyor.

“Bazen dış aksam ya da ön kanat gibi görünürlüğü yüksek bir parça getirdiğinizde, performansı değiştiren şeyin bunlar olduğu konuşuluyor."

"Ancak son üç yarışta, daha fazla performans sağlayan parçalardan bazıları gözle görülür, diğerleri ise görülemeyen şeylerdi."

"Bence olumlu etkinin oluştuğu yer de burası. Fabrikada çok büyük bir çaba ortaya koyduk, bu yüzden işlerin gerçekten iyiye gitmeye başladığını düşünüyorum."