Mercedes, INEOS'la büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı!

Mercedes, yeni kurulan Mercedes-Benz Applied Science bölümü aracılığıyla, Tour de France galibi bisiklet takımı INEOS ile işbirliği yaparak Aralık ayında yeni bir performans ortaklığı kurmuştu.

Pazartesi günü Londra'daki Royal Automobile Club'da düzenlenen bir etkinlikte Mercedes, INEOS'la yapılan anlaşmanın genişletildiğini ve şirketin F1 takımının ana sponsoru olacağını duyurdu.

Bu büyük sponsorluk anlaşması, Mercedes'in 2020 sezonu sonrasında F1'de devam edip etmeyeceğiyle ilgili soru işaretlerinin olduğu bir dönemde geldi.

INEOS anlaşmasının değerinin mevcut isim sponsoru Petronas'la benzer seviyede olduğu anlaşılırken; iki tarafla da uzun vadeli bir anlaşma imzalanması, Mercedes için uzun vadede son derece değerli görünüyor.

INEOS Team, geçen yılki Tour de France'ı kazanmıştı. Aynı zamanda yelken sporuyla da ilgileniyorlar.

INEOS, İngiltere'nin en zengin isimlerinden Sir Jim Ratcliffe'e ait çok uluslu bir kimya şirketi konumunda yer alıyor.