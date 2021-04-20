Mercedes, Imola'dan sonra şampiyonayı önde götürdükleri için rahatlamış durumda

Geçtiğimiz Pazar günü Imola'da gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix'si, Mercedes için çok zorlu geçmişti.

İlk önce Lewis Hamilton, çakıl havuzuna girdi ve ön kanadını kırdı. Hemen ardından Valtteri Bottas ve George Russell yarışın durmasına neden olacak büyüklükte bir kaza yaptı.

Ancak, yarışı Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in kazanmasına ve Valtteri Bottas'ın yarıştan puan alamamasına rağmen, Mercedes hem takımlar hem de sürücüler şampiyonasını önde götürüyor.

Bunun bir şans olup olmadığı sorulduğunda Mercedes takım patronu Wolff şu cevabı verdi: ‘’Evet, biliyorsunuz ki motor sporlarında şans diye bir şey yoktur. Bugün, ilk şikan bizden yana değildi, orada lider konumunda olabilirdik.''

''Sonrasında, yarışı tekrar kaybettik. Kırmızı bayrak, yaşadığımız kötü olay için telafi edici oldu. Ancak, söylediğim gibi, beklentilerinizi nasıl ayarladığınız çok ilginç. Bir galibiyet bekliyorsunuz, galibiyeti kaybediyorsunuz ve sonrasında memnuniyetsizlik yaşıyorsunuz.''

''Ancak bir yarış, bir an için iki aracınızdan da sıfır puan bekliyorsunuz ve sonrasında 18-19 puan alıyorsunuz. Bu da iyi hissettiriyor.’’

Red Bull'u en hızlı araç olarak gördüklerini söyleyen Wolff, kendi araçlarında hâlâ eksiklikleri olduğunu da ekledi.

‘’Araçta hâlâ eksiklerimiz var. Dün pole pozisyonunu kazandık ancak Max çok temiz bir tur çıkaramadı ve eğer çıkarsaydı, yüksek ihtimalle onların 0.25-0.3 saniye gerisinde olacaktık. Şu anda güç sıralaması bu şekilde.''

''Bugün, koşullardan dolayı yargılaması zor bir gündü ancak ıslak ve kuru zeminde iyi bir aracımız var, bunu yavaş yavaş anlamaya başladık. Fakat verilerimize göre hâlâ Red Bull Honda'ya yakın bir aracımız ve güç ünitemiz yok.’’